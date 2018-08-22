航特部噪音補助 每里最高80萬

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中國時報
／桃園報導

阿帕契全戰力成軍，卻苦了在基地、陸軍航特部601旅旁的居民，桃園市長鄭文燦21日宣布，國防部同意補助鄰近平鎮、龍潭、大溪3區共32里，每里每年20萬至80萬元噪音補助，總經費800萬元，明年就能開始發放。

鄭文燦說，陸軍航特部601旅29架阿帕契直升機7月17日正式成軍，因飛航密度提高、鄰近噪音勢必增加，昨宣布原來僅限補助學校設備的航空噪音補償費，改為補助鄰近各里，並提前到明年開始實施，強調先提供補助款、再來談房地稅減免，會請相關單位簡化核銷過程。

噪音補助共分3區，龍潭區祥和里、北興里、東興里、黃唐里、中興里、武漢里、永興里、中山里、龍星里、中正里、上華里、上林里、三和里、高原里、高平里、三林里、大平里、三坑里、龍潭里。大溪區的瑞源里、瑞興里、義和里、康安里、南興里、三元里、光明里、員林里，以及平鎮區的東勢里列為1級、每年20萬元，龍潭區的建林里及佳安里屬第2級、每年40萬元，龍潭區的九龍里及富林里是第3級、每年80萬元。

富林里長葉義風表示，601旅和直升機航道都在里內，居民飽受噪音困擾，接獲不少里民抗議，只能不斷安撫。如今航空噪音改善經費補助案，事前卻未接獲任何通知，直言噪音補助對富林里相當重要，事前開會應該通知地方到場，結果自己完全不知道狀況，補助經費的方式也未跟地方協調，並不公平。

(中國時報)

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