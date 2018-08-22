麻豆產業文化節 好吃柚好玩

2018麻豆文旦產業文化活動將於9月1日、2日在麻豆區公所前廣場舉辦，公所也與區內10家友善柚園合作，即日起推出柚園採果樂活動，讓民眾可以體驗當農夫的樂趣。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

麻豆文旦進入採收期，今年氣候穩定，產量增加，為穩定市場價格，農會已收購12萬台斤約10萬顆「大果」供後端加工、贈送給公益團體等。2018麻豆文旦產業文化活動將於9月1日、2日在麻豆區公所前廣場登場，公所與區內10家友善柚園合作，即日起推出柚園採果樂活動，讓民眾可以體驗當農夫的樂趣，21日舉辦活動記者會，為文旦節揭序幕。

麻豆區農會總幹事孫慈敏指出，目前上市的麻豆文旦屬「早花」，大部分果樹是新欉，果實外型較大，俗稱「大果」，價格比老欉的文旦低，除了收購供製作農特產外，農會也持續推動分級包裝，逐步落實在區內26個文旦產銷班，提升品質。

繼去年首度推出親子採果樂活動反應良好，麻豆區公所今年共邀請10位農民加入柚園採果的行列，8月中旬開始進入文旦採收季節，柚園也陸續開放民眾預約採果，公所並製作柚園導航地圖，導引民眾前往。

記者會上10位農民在麻豆地圖標上自家果園位置，完成今年的文旦採果地圖。麻豆區長孔慶瑤說，麻豆文旦節每年都有不一樣的創意活動，今年有各家柚園的文旦展售，還有柚子雞湯讓民眾免費品嘗，加上柚樂園繪畫比賽作品展覽、及創意果雕的欣賞，以及親子闖關遊戲，有文旦寶寶DIY、彩繪柚子鑰匙圈等等關卡，內容精采多元。

台南市政府農業局主祕吳威達表示，麻豆文旦已經發展成完整的一級到三級產業，從生產、加工到行銷，並結合休閒觀光，朝著六級產業邁進，也創造農民更多收益，吸引新農人投入，發揚地方產業特色。

(中國時報)

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