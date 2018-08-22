月餅市場激戰 社福團體慘澹

2018年08月22日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

秋節月餅市場陷入激戰，今年高雄各飯店拉長戰線推早鳥優惠，有賣造型推創意貨櫃、音箱禮盒，主打養生、傳統、創意風味；社福團體艱苦迎戰，成績不盡理想，創世高雄分會銷售不到3成，喜憨兒基金會全台較去年下滑3成。

創世高雄分會與老店攜手賣月餅及賣花蓮有機文旦，業績慘澹。院長周冠華坦言，行銷是困境，今年狀況特別糟，以往「大單」企業也跑單；文旦去年賣1.5萬斤，今年不到500斤，盼消費者支持公益，也挺優質農家及餅舖。

喜憨兒基金會公關李淑真認為，消費者可能吃餅吃膩，因此開發多樣性禮品，除月餅外，還推香草茶包、牛奶棒、紅豆米、烤肉禮盒等，但今年全台業績下滑3成，去年同期賣1500萬，現在只有1100萬。

社福團體大多單打獨鬥，高市社會局首度攜手勞工局聯合行銷，21家身障團體、庇護工場推78項秋節禮品。社會局副局長葉玉如說，推出兩周成績達標約25％，市府局處認購外，也積極開拓國際社團、企業行號組織，目標突破1100萬元。

英迪格酒店則推貨櫃秋節禮盒，帶濃厚高雄港元素，內有廣式月餅及綠豆椪，限量4000盒已賣近7成。君鴻酒店攜手作家吳淡如義賣禮盒「耀躍Jump」外，也推木盒音箱禮盒，8月底前享9折。

H2O水京棧酒店推兩款酥式月餅禮盒。高雄國賓獻兩款禮盒9月7日前享9折優惠。高雄福華「福兔」禮盒憑聯名卡9折起。漢來飯店凍漲，外盒以金箔浮雕堆疊送禮大方，月餅減糖健康。高雄翰品「雲朗月餅禮盒」大宗訂購享85折起。

(中國時報)