中元祭放水燈遊行 基隆交管

2018年08月22日 04:10 中國時報 李怡萱／基隆報導

戊戌雞籠中元祭放水燈遊行將在24日晚上6點30分登場，當天下午5點半至11點將實施交通管制，車輛若要進入基隆市區，都得提前改道，建議民眾可搭乘大眾運輸前往現場。市長林右昌也透露，今年中元祭因適逢賴姓宗親會輪值主普，行政院長賴清德已確定出席24日的放水燈遊行，並會陪同賴姓宗親會一起遊行。

市府表示，過往遊行路線從愛五路至美猴橋時，常有擁擠狀況，從去年開始改道劉銘傳路從銀蛇橋出來，水燈頭將從正信路先至海大集結，再一同前往望海巷。如果遊行隊伍拖得太長，也會優先安排遊行水燈頭車往望海巷，避免影響市區交通。

文化局指出，今年中元祭典放水燈遊行觀禮台與去年一樣，將搭設在忠一路國泰世華銀行前，配合觀禮台搭建作業，忠一路自23日晚間10時起將占用一線車道施工，24日整天行經該處各線公車將不停靠載客，要搭車的市民朋友必須往前或往後一站上車。

當天晚上10點遊行結束後，將有免費市公車於市府後門中正路，載送前往望海巷觀賞放水燈活動的民眾，晚上9點至11點由碧砂漁港C區停車場至望海巷放水燈處行駛接駁公車；放水燈活動結束後，配置大型公車於望海巷，載送民眾至公車總站及碧砂漁港C區停車場。

(中國時報)