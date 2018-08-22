夜市小王子摘金 魏明谷到宅貼紅榜

2018年08月22日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

夜市射擊小王子奪亞運金牌！2018亞洲運動會，來自彰化縣的中華隊選手楊昆弼，在不定向飛靶項目勇奪金牌，彰化縣長魏明谷21日到二水鄉楊家貼紅榜，大讚楊昆弼是台灣之光，將有機會獲聘為彰化縣專業教練，繼續為彰化訓練人才，爭取最高榮耀。

楊家賀客盈門，除魏明谷，還有立委陳素月、縣議員許書維、蕭淑芬、蕭如意、鄉長鄭蒼陽、前立委蕭景田及親友團，現場「台灣之光」、「彰化之光」、「二水之光」呼聲不絕於耳，很熱鬧。楊昆弼的父親楊昭奮、媽媽高明雪與教練蕭政文，都對昆弼的表現很激賞，楊昭奮更透露，昆弼4歲就開始拿BB槍，逛夜市就愛玩射擊遊戲，都滿靶，正式接觸射擊是在小學五年級，平常訓練沒有假日。而他的育子之道是「如果小孩有興趣，就會盡量栽培」。

魏明谷表示，楊昆弼18歲就成為里約奧運中華隊最年輕國手，一路走來國內外獲獎無數。縣府關心選手的體育生涯與就業發展，在選手為彰化縣奪金牌後，將提供就業輔導與就業機會，全方位栽培、照顧選手的成長，共創彰化縣體壇榮耀。 楊昭奮說，楊昆弼有這樣的成績，要特別感謝教練蕭政文的栽培，昆弼6月在青年世界盃拿到銀牌，這次亞運又獲金牌，未來目標將放在2020年東京奧運，希望能實現。

(中國時報)