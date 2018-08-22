夜市小王子摘金 魏明谷到宅貼紅榜

彰化縣長魏明谷（左三）21日與楊家父母楊昭奮（右二）、高明雪（左二）一起貼紅榜慶祝。（鐘武達攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

夜市射擊小王子奪亞運金牌！2018亞洲運動會，來自彰化縣的中華隊選手楊昆弼，在不定向飛靶項目勇奪金牌，彰化縣長魏明谷21日到二水鄉楊家貼紅榜，大讚楊昆弼是台灣之光，將有機會獲聘為彰化縣專業教練，繼續為彰化訓練人才，爭取最高榮耀。

楊家賀客盈門，除魏明谷，還有立委陳素月、縣議員許書維、蕭淑芬、蕭如意、鄉長鄭蒼陽、前立委蕭景田及親友團，現場「台灣之光」、「彰化之光」、「二水之光」呼聲不絕於耳，很熱鬧。楊昆弼的父親楊昭奮、媽媽高明雪與教練蕭政文，都對昆弼的表現很激賞，楊昭奮更透露，昆弼4歲就開始拿BB槍，逛夜市就愛玩射擊遊戲，都滿靶，正式接觸射擊是在小學五年級，平常訓練沒有假日。而他的育子之道是「如果小孩有興趣，就會盡量栽培」。

魏明谷表示，楊昆弼18歲就成為里約奧運中華隊最年輕國手，一路走來國內外獲獎無數。縣府關心選手的體育生涯與就業發展，在選手為彰化縣奪金牌後，將提供就業輔導與就業機會，全方位栽培、照顧選手的成長，共創彰化縣體壇榮耀。　楊昭奮說，楊昆弼有這樣的成績，要特別感謝教練蕭政文的栽培，昆弼6月在青年世界盃拿到銀牌，這次亞運又獲金牌，未來目標將放在2020年東京奧運，希望能實現。

(中國時報)

騎開得勝 江勝山3歲就會飆3輪車 國際青年志工 彩繪獨老住家

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。