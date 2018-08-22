扯北市美化後巷 遭圍欄占用

北市衛工處每年平均編列4800萬元辦理後巷美化工程，但市議員潘懷宗發現，巷道美化後竟有民眾圍起鐵欄杆堆放雜物，當作自家儲藏室，還有人亂停機車，巷道反倒愈變愈醜。（潘懷宗議員研究室提供）

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中國時報
／台北報導

北市衛工處每年平均編列4800萬元辦理後巷美化工程，但市議員潘懷宗發現，巷道美化後竟有民眾圍起鐵欄杆堆放雜物，當作自家儲藏室，還有人亂停機車，巷道反倒愈變愈醜。他抨擊市府只撒錢卻不管理，浪費公帑淪為替私人裝修，實在很誇張；對此，衛工處表示會加強管理。

潘懷宗21日在議會質詢指出，衛工處推動後巷美化工程，聲稱可以改善環境、美化市容，還能推廣接管汙水管，2015年至今共完成457條後巷美化工程，預算總額高達1.92億；但完工後就擺爛不管，導致民眾隨意停放機車，在後巷堆滿雜物、清洗物品，根本無法通行。

他現場秀出照片，文山區景華街某號後巷美化完，竟被民眾加裝鐵門封死，當成自家儲藏室；景華街82巷2弄其中一戶後巷也堆放許多花盆，施作僅1年就出現凹洞積水；另外南港區興華路一處後巷，原設計成跳格子童趣圖案，如今卻堆滿物品，完全不見美化痕跡。潘懷宗要求市府加強管理，否則1年5000萬預算「給不下去」。

工務局副局長兼衛工處長張郁慧表示，巷道美化後需維持75公分寬度，民眾圍鐵柵欄是不對的，會處理，至於平時維管是區公所和里辦公室負責，確實要加強；建管處長張明森則說，民眾加裝欄杆屬於違建，會馬上查報處理。

(中國時報)

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