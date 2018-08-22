無雲法師大愛捐款 助受刑人子女就學

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中國時報
／雲林報導

感謝seafood！讚嘆seafood！雲林監獄21日舉行中元盂蘭盆法會，嘉義市真如禪寺釋了空無雲法師捐款，幫助該監收容人子女就學，歷年來已捐400萬元，共有548人次學子受惠。不少人深受師父大愛感動，集體皈依佛門，誓言改悔向上，以全新的心迎向未來。

無雲法師主禮中元盂蘭盆祈福拔薦暨授三皈依法會，皈依者虔誠恭敬地跟隨數位師父誦經文，懇切懺悔，法師開示皈依三寶意義，策勉依教奉行，為收容人灌頂加持，儀式完成後還發放皈依證，場面莊嚴隆重。

此次共有22受刑人皈依佛門，無雲法師勉勵皈依者洗心革面，重視心靈淨化，提升人格德行涵養，滋養生命，發揮慈悲，契入佛法深義，同證菩提。

典獄長林憲銘指出，法師首重品格，學業成績70分以上就能申請，但是若有曠課或記過，學科再高分都請領不了；其中，國小2000元、國中4000元、大學1萬元，截至目前共捐款400萬元，500多人次受惠，法師還可隨時加碼捐贈，讓收容人子女獎助學金不斷。

「阿榮」也在此次皈依之列，不諱言自己「歹竹出好筍」，目前高二的兒子從國一開始每學期都領到法師的獎學金，已經領了6次近3萬元，大受鼓舞更努力學習，他非常感激法師設想周到，愛屋及烏把愛擴大到子女身上，知道自己是壞榜樣，也叮囑兒子不能辜負法師期望。

(中國時報)

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