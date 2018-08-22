退輔會不續租 燈籠館面臨拆除

2018年08月22日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

斥資3000萬元改建，3年前才熱鬧開幕的台東縣鹿野鄉客家花布燈籠館，因為地主退輔會台東農場以「未做農業使用」為由不願續租，面臨拆除命運，該處也是社區重要長照據點，失去聚會場所，老人家一臉茫然地說，以後沒地方去，怎麼辦？

客家花布燈籠館教室裡，一群社區老人正一針一線地學習織毛衣，黃阿嬤說，這是大家學習的地方，當初花了那麼多錢蓋，如果真的拆掉，老人家沒地方去，會更孤單。

位於鹿野鄉瑞源村的客家花布燈籠館，10年前還是雜草叢生的廢墟，鹿野鄉公所承租後爭取中央補助，前後花費將近3000萬興建，主要作為傳承客家文化及社區活動場所，還被文化部指定為地方文化館，也是長照2.0的據點，每天都有許多社區老人來這裡上課學習，是地方老人的生活重心。

退輔會台東農場去年底通知鄉公所要收回土地房舍，並要求鄉公所1個月內拆除所有新建設施，鹿野鄉公所提出續租、價購、公務撥用等辦法全遭拒絕，還對鄉公所開出違規占用罰單。

台東農場表示，因未做為農業使用，與退輔會政策不符才決定收回，即使公務撥用也必須先拆除後再撥用，最後不排除上法院解決，鹿野鄉長李國強表示，還在持續溝通協調中，希望能朝維持現狀、完成撥用方向努力。

(中國時報)