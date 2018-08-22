會勘大巨蛋被拒 議員轟遠雄

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中國時報
／台北報導

遠雄19日進行大巨蛋焊接工程，因火花引發濃煙，市議員謝維洲20日緊急要求市府局處一同勘查大巨蛋工安，卻被遠雄保全以「大巨蛋工地為私領域」為由拒於門外。議會民進黨團21日譴責遠雄和市府裡應外合，規避議會監督，公開透明根本是玩假的。

謝維洲指出，大巨蛋已連續2年發生火災，還有4次冒煙，造成工地人員死傷，這麼多工安意外，難道不需議會監督？他諷刺，市長柯文哲先前才備詢稱議員可進到大巨蛋工地監督，難道局處在打臉市長嗎？

總召李慶鋒說，遠雄2015年停工至今發生過9次工安意外，議員有權監督，市府標榜公開透明，實際卻黑幕重重，看到遠雄把議員拒於門外，竟然一籌莫展，完全無法執行公權力，根本是跟遠雄裡應外合，規避議員監督。

李慶鋒強調，黨團會再發會勘公文，要求今早進工地勘查。對此，北市消防局表示，在局處陪同下可帶議員進去；勞檢處則說，法規僅說事業單位無從拒絕勞檢，但沒規範到議員能否陪同，還是需要事業單位同意；建管處和體育局則說，會積極與遠雄溝通，希望開放讓議員會勘。

遠雄發言人楊舜欽表示，過去都有開放議員會勘考察，但謝議員是近中午要求下午會勘，時間太倉促，同仁基於工地安全才未放行；針對黨團要求今天會勘，楊表示原則上會尊重主管機關。

(中國時報)

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