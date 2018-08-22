全台獨嘉 大士爺創意遊大街

2018年08月22日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

農曆7月最刺激、最有看頭的「2018全台獨嘉，神鬼傳奇」第二波高潮「大士爺文化祭」，8月31日至9月2日將在嘉縣民雄鄉熱鬧登場，除以迎大士爺傳統發想的創意踩街，替文化祭揭開序幕，今年更結合「懷舊嘉佳遊」，讓民眾從新港騎電動車到民雄參加大士爺祭，環保又好玩。

大士爺掌管孤魂野鬼，清朝時傳說，鬼月時街上陰風陣陣，大士爺一出，陰風止、鬼聲禁，因此每年農曆7月都會迎請大士爺消鬼除魔，農曆7月23日紙糊的大士爺火化升天，攜鬼魅離開人間。近年來，廟方在每年農曆7月時，把收藏正殿神龕左側的神像請出，供信眾瞻仰。

嘉義縣副縣長吳芳銘指出，民雄大士爺文化祭為嘉義縣定民俗，是受保護的文化資產，與基隆中元祭、屏東恆春搶孤、宜蘭頭城搶孤，並列台灣農曆7月四大祭典。嘉義縣文化觀光局保留原文化禮俗，並融入潮流，藉由周邊活動增加大眾參與廣度，歡迎民眾來一睹百年文化資產風采。

大士爺廟董事長蔡炳坤也表示，今年創意踩街競賽活動將結合充滿幻想的動漫流行元素，邀請COSPLAY巡遊，更加入科技元素，引入近幾年最夯的3D建築光雕秀，為祭典帶來更多想像。

此次特別與新港德旺商旅配合推出「懷舊嘉佳遊」2日套票，推薦旅客入住新港德旺商旅後，再騎電動機車前往大士爺祭活動現場，來個環保又不塞車的2天1夜小旅行。

(中國時報)