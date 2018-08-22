連勝文酸柯 只會搞笑沒政績

2018年08月22日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

首都之戰倒數3個月，現任市長柯文哲民調一枝獨秀，國民黨中央委員連勝文21日在電台談起「前對手」，狠酸柯是黑色喜劇演員，只能在虛擬世界稱霸，在現實社會一無是處，4年來政見不斷跳票，無法替市民解決問題，只會在網路博君一笑，根本是「失敗的政府」。

北市長選戰三強鼎立，原預期白綠分裂後，藍營會漁翁得利，但國民黨參選人丁守中民調仍位居第2，被指選戰策略錯誤。連勝文認為，國民黨有龐大的基層組織，但對候選人也是種負擔，因為花大把時間顧基本盤，很難再去做別的事。

韓國瑜另類戰略 突破困境

他強調，基層組織固然重要，但整天耗在那，反而失去議題掌握權，漸漸媒體失去聲量，像高雄市長參選人韓國瑜就不走這種打法，現在國民黨大概只有韓能突破困境。他認為，丁守中已注意到這現象，戰略會開始轉變。

至於2014年黨內初選，連家與丁守中鬧翻，被問及現在雙方還有嫌隙嗎？連勝文說，不會因過去的事情就不願出來輔選，「這不是我們的風格」，既然要幫忙就別想東想西。

不計前嫌 盡力為丁丁輔選

面對柯文哲聲勢旺，連大陸央視節目都報導他，連勝文不以為然說，該節目報導過很多台灣政治人物，各黨各派都有，並非只有柯文哲；況且柯只講「兩岸一家親」，卻沒實質內涵，頻頻打模糊戰，顯見他缺乏中心思想。

連勝文還用「黑色喜劇演員」形容柯文哲，批他只會在虛擬世界稱霸，現實中一無是處，執政4年讓大巨蛋成為亞洲最大爛尾樓，公宅和青年政見跳票，執政團隊頻出走，招商成績歷屆最差，完全是失敗的管理者。他諷柯無法替民眾解決問題，只好開party、搞笑「讓你爽」，市民應投真正會做事的人。

(中國時報)