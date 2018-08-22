鑽洞灌農藥 老榕樹被毒死

鶯歌中湖里大竹圍福德宮後方的老榕樹，慘遭不明人士在樹幹鑽洞灌農藥枯死。（陳俊雄攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

日前樹林區傳出老榕樹遭到不當鋸除，農業局才表示要祭出重罰；未料鶯歌區中湖里大竹圍福德宮後方一棵樹齡超過60年的大榕樹，卻疑因阻礙道路拓寬遭到不明人士連續在樹幹鑽洞後再灌入不明農藥，目前大榕樹葉子落盡早已死亡，農業局獲報後表示將追查毒樹元凶。

樹齡逾60年 守護福德宮

鶯歌中湖大竹圍福德宮在當地興建超過60年，原有的土地公廟在1977前重建後，又於2000年間修建，位於福德宮後方的一棵樹齡超過60年的大榕樹，也成為遮蔽福德宮的巨木。

據了解，數月前福德宮後方的大榕樹，就陸續遭到不明人士的破壞，這些人士先以電鑽在樹幹根部鑽出深逾15公分的洞，再往樹洞裡灌入農藥毒死老樹。

地方人士指出，這些惡意毒害老榕樹的人士，先後在老榕樹上鑽了至少5個洞後灌入農藥，老榕樹一度頑強抵抗，但最終仍不敵化學農藥效力慘遭毒害死亡，樹葉掉光成為枯木。據了解，這棵大榕樹是因為阻礙到一旁的道路拓寬，才和土地公廟成為眼中釘，「但遷廟也要擲筊請示土地公同意才行」，灌藥毒樹行徑太過誇張。

農業局要揪出毒樹凶手

中湖里長游昭斌指出，這棵榕樹樹齡超過60年，外傳有業者為了要拓寬樹旁的道路，計畫把土地公廟轉向、遷移老榕樹，但目前拓寬道路事項還在協調當中，竟然就傳出老樹遭毒死事件，讓他也很意外。

至於遷廟一事是否已經向土地公請示擲筊，並且獲首肯？游昭斌表示「並不清楚」，還要再去詢問。

農業局景觀處則表示，樹齡超過50年以上的老樹，即使未經列管也該獲得保護，農業局目前已和區公所深入調查，務必將要揪出毒樹凶手。

(中國時報)

連勝文酸柯 只會搞笑沒政績 顧小英不顧大火 鄭文燦挨批

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。