鑽洞灌農藥 老榕樹被毒死

2018年08月22日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

日前樹林區傳出老榕樹遭到不當鋸除，農業局才表示要祭出重罰；未料鶯歌區中湖里大竹圍福德宮後方一棵樹齡超過60年的大榕樹，卻疑因阻礙道路拓寬遭到不明人士連續在樹幹鑽洞後再灌入不明農藥，目前大榕樹葉子落盡早已死亡，農業局獲報後表示將追查毒樹元凶。

樹齡逾60年 守護福德宮

鶯歌中湖大竹圍福德宮在當地興建超過60年，原有的土地公廟在1977前重建後，又於2000年間修建，位於福德宮後方的一棵樹齡超過60年的大榕樹，也成為遮蔽福德宮的巨木。

據了解，數月前福德宮後方的大榕樹，就陸續遭到不明人士的破壞，這些人士先以電鑽在樹幹根部鑽出深逾15公分的洞，再往樹洞裡灌入農藥毒死老樹。

地方人士指出，這些惡意毒害老榕樹的人士，先後在老榕樹上鑽了至少5個洞後灌入農藥，老榕樹一度頑強抵抗，但最終仍不敵化學農藥效力慘遭毒害死亡，樹葉掉光成為枯木。據了解，這棵大榕樹是因為阻礙到一旁的道路拓寬，才和土地公廟成為眼中釘，「但遷廟也要擲筊請示土地公同意才行」，灌藥毒樹行徑太過誇張。

農業局要揪出毒樹凶手

中湖里長游昭斌指出，這棵榕樹樹齡超過60年，外傳有業者為了要拓寬樹旁的道路，計畫把土地公廟轉向、遷移老榕樹，但目前拓寬道路事項還在協調當中，竟然就傳出老樹遭毒死事件，讓他也很意外。

至於遷廟一事是否已經向土地公請示擲筊，並且獲首肯？游昭斌表示「並不清楚」，還要再去詢問。

農業局景觀處則表示，樹齡超過50年以上的老樹，即使未經列管也該獲得保護，農業局目前已和區公所深入調查，務必將要揪出毒樹凶手。

(中國時報)