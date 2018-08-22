顧小英不顧大火 鄭文燦挨批

陳學聖在八德固本會報中強調會翻轉桃園，讓桃園成為真正宜居的城市。（葉臻攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

國民黨籍桃園市長參選人陳學聖21日在八德區參加固本會報，陳學聖再三承諾上任後將在八德區興建市立醫院，並表示桃園區20日發生的薑母鴨店火警，是因為桃園市長鄭文燦只會做公關，若是他絕對會坐鎮嚴守不會去替小英接機，罔顧市民安危。

鄭文燦昨則因同黨議員張肇良質詢說「桃園升格預算增加600多億」，當場駁斥這是吳敦義講的，吳的話能信的不多。鄭文燦強調，升格第1年只增加47.94億元、到今年也只有230.67億元，斥吳敦義信口開河、智庫不認真才會有這種說法，而陳學聖更是狀況外，以訛傳訛。

桃園區20日深夜發生薑母鴨店火警，居民表示該地點多年前就發生過火警，這是同地點燒第2次，實在有點誇張，陳學聖對此在固本會議中表示，火警當時鄭文燦在迎接小英歸國，痛批到底是市民生命財產比較重要，還是小英才是鄭文燦心中的唯一。

鄭駁升格預算說

陳學聖表示，桃園市內的工廠逾萬家，近2年頻頻爆發工廠大火，近1年半來連同起火未成災的大小工廠火警更是超過200件，造成的財損不說，人員的傷亡可說是居全台之冠。

火警傷亡冠全台

對於桃園升格後的預算，陳學聖說前縣長吳志揚最後一年歲出633億元，相較鄭文燦1100億元就差近500億，若鄭要把鄉鎮市公所納入，結餘還多了60餘億給鄭文燦花，還不包括賣祖產：「花錢花到忘光了！」強調質疑的是花錢後桃園發展仍然停滯，桃園還是跟4年前一樣，「政策跳票是最可恥、最不負責任的！」

(中國時報)

鑽洞灌農藥 老榕樹被毒死 中市議長寶座 綠地拚藍天

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。