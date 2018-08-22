顧小英不顧大火 鄭文燦挨批

2018年08月22日 04:10 中國時報 葉臻 、 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨籍桃園市長參選人陳學聖21日在八德區參加固本會報，陳學聖再三承諾上任後將在八德區興建市立醫院，並表示桃園區20日發生的薑母鴨店火警，是因為桃園市長鄭文燦只會做公關，若是他絕對會坐鎮嚴守不會去替小英接機，罔顧市民安危。

鄭文燦昨則因同黨議員張肇良質詢說「桃園升格預算增加600多億」，當場駁斥這是吳敦義講的，吳的話能信的不多。鄭文燦強調，升格第1年只增加47.94億元、到今年也只有230.67億元，斥吳敦義信口開河、智庫不認真才會有這種說法，而陳學聖更是狀況外，以訛傳訛。

桃園區20日深夜發生薑母鴨店火警，居民表示該地點多年前就發生過火警，這是同地點燒第2次，實在有點誇張，陳學聖對此在固本會議中表示，火警當時鄭文燦在迎接小英歸國，痛批到底是市民生命財產比較重要，還是小英才是鄭文燦心中的唯一。

鄭駁升格預算說

陳學聖表示，桃園市內的工廠逾萬家，近2年頻頻爆發工廠大火，近1年半來連同起火未成災的大小工廠火警更是超過200件，造成的財損不說，人員的傷亡可說是居全台之冠。

火警傷亡冠全台

對於桃園升格後的預算，陳學聖說前縣長吳志揚最後一年歲出633億元，相較鄭文燦1100億元就差近500億，若鄭要把鄉鎮市公所納入，結餘還多了60餘億給鄭文燦花，還不包括賣祖產：「花錢花到忘光了！」強調質疑的是花錢後桃園發展仍然停滯，桃園還是跟4年前一樣，「政策跳票是最可恥、最不負責任的！」

(中國時報)