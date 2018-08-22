中市議長寶座 綠地拚藍天

台中市議會副議長張清照，在議長林士昌宣布不再參選後，下屆可望更上層樓！

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中國時報
／台中報導
曾擔任過民進黨台中市黨部主委的曾朝榮，是林佳龍心中第一議長人選。（陳世宗攝）

107年地方公職人員選戰正式點燃！欲參選台中市議員的各路英雄好漢精銳盡出，有意逐鹿下屆正副議長寶座人選更暗潮洶湧。藍營現任議長林士昌交棒給兒子林孟令後，副議長張清照可望更上層樓；綠營曾朝榮、李天生、何敏誠及何文海被視為「藍天變綠地」的熱門人選。

議長林士昌交棒給兒子

第3屆台中市議會將選出65席議員，第2屆63席中，國民黨28席，民進黨27席，親民黨2席，無黨6席，市議會正、副議長分別由國民黨籍林士昌及張清照擔任；林士昌屬原台中縣黑派、張清照則隸屬紅派，林士昌日前公開表態不再參選連任，交棒給大兒子林孟令，傳承政治薪火。

政壇人士指出，依往例議長寶座由地方紅、黑兩派系輪流擔綱！如無變數，下屆應由現任副議長張清照代表紅派參選議長，副議長則由黑派大老顏清標的女兒顏莉敏擔任。但先決要件是國民黨第3屆須拿下超過半數席次，否則要仰賴合縱、連橫的策略運作，方能水到渠成。

民進黨陣營 群雄並起爭位

民進黨陣營則群雄並起！傳出有意角逐者包括市議員曾朝榮、李天生、何敏誠及何文海等。曾擔任過民進黨台中市黨部主委的曾朝榮，連選連任4屆市議員，並參選過第2屆市議會副議長，獲市長林佳龍的信任與支持；林佳龍若能順利連任，曾朝榮將是第一議長人選。

現任民進黨團總召李天生，曾參選過第1屆副議長選舉，今年角逐總召，黨內研判是為第3屆正、副議長寶座先布局。老將何敏誠曾擔任過原台中市4屆市議員及升格後2屆市議員，亦曾代表民進黨角逐多屆議長寶座失利。何文海曾擔任過黨團總召，亦為熱門人選。

(中國時報)

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