許宇甄批縣長 井底之蛙言論

2018年08月22日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄21日拜會縣議會國民黨團，針對李進勇日前抨擊「雲林沒有國民黨」，她表示，李進勇的言論說三道四，是「井底之蛙之言」，毫無縣長格局。李進勇競選總部回應，指李縣長當天陳述張家的選舉歷史皆為確實的過程，每個人都有評論政治立場的自由與正當性。

雲林縣第18屆縣議會最後一次定期會21日提早開議，許宇甄拜會請益國民黨團及友好的誠信黨團議員。她表示，國民黨本次提名10席議員、4席鄉鎮市長、1席縣長，希望團結泛藍力量，揮出全壘打。

許不滿 指李選情危急

針對李進勇18日成立虎尾競選總部時，抨擊「雲林縣沒有國民黨只有張家」，許宇甄也不客氣回擊「井底之蛙之言」，李進勇講這種話小鼻子小眼睛，毫無縣長格局，用分化手段只有更凸顯選情危急，「有什麼問題衝著許宇甄來」。

許宇甄表示，會提名張麗善是順應民意，國民黨要提名誰參選，不需要李進勇說三道四。

她說，張家在雲林至今仍是民進黨最懼怕的對手，這是因為張家服務獲得肯定，一直關心雲林在地，不像李把雲林當做過客而已，李應向張家學習。

李回應 評論政治自由

許宇甄還呼籲李不要為了謀取政治利益，一直說雲林是黑道的故鄉，既不厚道也抹煞一直在本地努力打拚的雲林鄉親。

李進勇競選總部回應表示，每個人都有合理性評論政治立場的自由，許主委卻用「衝著我來」的態度面對，呼籲民主社會應該要理性討論。

李進勇總部還說，順應民意是在雙方合理同意的制度下產出，但是國民黨林前主委無奈退出、虎尾鎮長參選人的推派反覆，如何讓百姓信服該黨縣黨部做法是民主作風？

(中國時報)