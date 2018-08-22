新人搏出頭 有請大咖加持

高市前鎮、小港區市議員參選人蔡武宏與國民黨高市長參選人韓國瑜同樣「頂上有光」，乍看幾分神似。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導
高市三民區議員黃香菽力拚連任，「微笑香蕉」文宣深植人心。（柯宗緯攝）

年底大選倒數破百天，今年高市議員選舉新人輩出，為加強知名度，除找大咖合影外，也要有「梗」。新人李雅芬、蔡武宏分別找來侯友宜、韓國瑜合影；而議員鄭光峰、黃香菽、參選人朱挺玗，各自化身小蜜蜂、香蕉、小魚兒加深記憶點。

搶與侯友宜同框

國民黨左楠區新人李雅芬擔任立委黃昭順助理多年，身為警眷的她找來新北市長參選人侯友宜拍競選看板，喊出「友宜加芬，服務滿分」深植人心。她是5個孩子的媽，老公是高市警局偵查隊長，七夕時還偷偷在臉書上頭放閃。

國民黨前鎮小港議員參選人蔡武宏與黨籍高市長參選人韓國瑜同樣「頂上有光」，兩人看板合影外型有幾分神似。蔡自嘲喊出「點亮鎮港，高雄發光」。同選區、同黨參選人朱挺玗則化身「小魚兒」，推出小魚兒物語針砭時事。

取小名營造親民

鎮港區老將鄭光峰則自稱「小蜜蜂」，象徵嗡嗡嗡認真為民服務。不過，近來他新設的競選看板，竟與同選區無黨籍參選人楊政誠「撞梗」，矗立在小港區街頭看板比鄰，不約而同寫著「真誠」。

鎮港區新人許乃文喊出「鎮港乃操」，找來花媽加持；同區陳致中看板則與陳其邁同框。三民區爭取連任議員黃香菽的「菽」，時常被念成蕉，她乾脆連結為「黃香蕉」，主打微笑香蕉，令人不記得也難。

(中國時報)

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