陳歐珀羅東拜票 林姿妙老神在在

2018年08月22日 04:10 中國時報 李忠一 、 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀21日前往羅東民生市場掃街拜票，直搗國民黨縣長參選人林姿妙的大本營，搶攻選票意味十足，此外，宜蘭縣代理縣長陳金德基於行政中立，昨起辭去宜蘭縣選舉委員會委員及主任委員的職務，盼能整合各界力量拚勝選。

陳歐珀表示，以前的游榮華、林聰賢等鎮長在羅東多所建樹，可惜不是由綠色從政者延續鎮政的推展，縣政與鎮政是一條心，羅東未來的發展是商業跟文化的結合，盼羅東能與宜蘭縣一起來改變。

林姿妙陣營回應說，7年來羅東從默默無名的小鎮，現在變成是全世界臉書打卡榜25名，林姿妙在羅東鎮長任內多次公共造產獲全國第1名，財政轉虧為盈，福利也是全縣第一，成績有目共睹，她會以羅東經驗向前行，做出好的建設與規畫。

此外，從8月27日起開始年底選戰參選人登記作業，代理縣長陳金德昨呼籲縣民再給民進黨一次機會，因為陳擔任民進黨宜蘭縣五合一聯合競選委員會主委，基於行政中立並能全力投入輔選，他昨辭去宜蘭縣選舉委員會委員及主任委員的職務，另報請中選會指定新主委，辦理年底選舉事務。

對於歷次民調結果綠營都不理想，陳金德表示，對民進黨參選人很有信心，這場選戰不到最後關頭還不知道輸贏，每一位參選人都有優缺點，選戰才剛要開始，會整合所有各界的力量力拚勝選。

(中國時報)