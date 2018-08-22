線上學習積點趣 換加菜金

新北市學生登入新北市親師生平台，選擇有興趣資源線上學習，能透過「積點趣銀行」賺取加菜金。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

線上學習還能賺加菜金！新北市教育局與全聯超市合作，只要學生登入新北市親師生平台，選擇有興趣資源線上學習，能透過「積點趣銀行」累積智力、耐力、敏捷及魅力等不同屬性的點數，換取全聯購物金，替全家人加菜。

新北市教育局21日舉行「新北市親師生平台積點趣活動」正式起跑記者會，教育局長林奕華與全聯副總經理盧志山簽約，也與學生一起透過親師平台挑戰如何賺取點數，大夥玩得不亦樂乎。

林奕華說，遊戲式學習是種新興學習方式，可同時兼顧遊戲性與教育性，達到寓教於樂的目的，本次推出積點趣活動，主要鼓勵學生經由遊戲積點過程，與日常生活結合，增加學習成就感及提升學習動機。

盧志山說，教育是百年大計，更是弱勢學童翻轉的力量，透過點數獎勵，讓學童在用功念書之餘，還可以幫家人賺買菜金，特別是很多弱勢學童想分擔家計，卻又不知該如何著手，現在只要努力學習就可換得全聯福利點數貼補家用，總共1000萬元，希望拋磚引玉，歡迎更多企業加入，共同為台灣教育盡一份心力。

教育局表示，新北長期推動資訊教育，2017年正式啟用「親師生平台」至今已蒐集25項學習資源及系統累積近百萬使用人數，並提供數據分析及校園訊息功能，鼓勵大家多多利用（https://pts.ntpc.edu.tw）。

(中國時報)

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