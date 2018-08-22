雙胞雞排妹 舞進德國大學

2018年08月22日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

畢業自竹北高中舞蹈班的劉子淳、劉子映雙胞胎姊妹，從小學開始學習舞蹈，雙親在苗栗市經營雞排店，儘管財力不豐，也支持女兒們圓夢，今年通過初試，有機會前往德國福克旺藝術大學深造，在學校家長會、溪畔舞團親友籌措旅費下，讓兩姊妹圓夢，未來繼續當同學。

劉子淳、劉子映說，年幼時體質較弱，在小學時，學校邀請不少講師、劇團到校演出，嚮往上舞台表演，父母也因此鼓勵她們學習舞蹈，國中時即就讀苗栗國中舞蹈班，開始學習芭蕾，高中則進入竹北高中繼續舞蹈之路。

竹北高中舞蹈班畢業校友蔣定恩已在德國福克旺藝術大學就讀1年，也分享該校招生訊息給學妹們，劉子淳、劉子映姊妹因此申請該校，經過篩選，獲得前往德國面試的機會。竹北高中教務主任江月媚說，兩姊妹家境不算太好，為了籌措旅費，也爭取工讀機會，不過時間有限，在校內家長會、溪畔舞團親友協助下，1天即籌措到2人共12萬的旅費，獲得赴德機會。

「帶著很多人的夢想一起去！」劉子淳、劉子映說，雙親在苗栗市南苗郵局附近經營雞排攤，拉拔3姊妹長大，小學時讓她們學國標舞，雖沒有辦法再提供她們進入舞蹈班後在課外進修的機會，但得知她們同時獲得錄取，可進入福克旺藝術大學深造，「一向冷靜的爸爸也在電話中哽咽」。

(中國時報)