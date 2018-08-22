民進黨公布鄉市長新一波參選名單

2018年08月22日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

2018年底5合1選舉，民進黨南投縣黨部21日召開執委會，會中過最新一波參選名單，包括徵召陳聰鑑參選名間鄉長，鹿谷鄉長選舉與鄉民代表會主席邱如平合作，信義鄉長選舉與司榮信合作，南投市長選舉則禮讓律師藍明浩。

無黨籍的名間鄉長陳文德尋求連任，民進黨徵召前鄉長陳聰鑑回鍋參選，形成兩人再度對決！名間鄉曾是綠營的傳統票倉，但在南投縣長林明溱長期經營後，政治板塊是否移轉，尚待觀察。

鹿谷鄉長黃東灝兩屆任滿，將轉戰縣議員；國民黨提名議員許素霞參選鄉長，民進黨與無黨籍的鹿谷鄉民代表會主席邱如平合作，希望突破茶鄉藍軍長期執政的局面。

信義鄉長史強也是兩屆任滿，藍營有兩人競逐，包括信義鄉農會企畫部主任全志堅、信義鄉公所社會課長伍聰仁，兩人實力在伯仲間；司榮信曾任南投林管處技正，去年調回信義鄉公所，擔任農業課水保技師。

國民黨籍南投市長宋懷琳爭取蟬聯，民進黨無人應戰，因此禮讓無黨籍的律師藍明浩；南投市政治版圖，藍大於綠非常明顯，也是立委、縣長等大型選舉的決勝點。

此外，民進黨要突破原住民鄉藍軍獨大的局勢，提名郭永仁參選仁愛鄉民代表；採取合作模式包括仁愛鄉張正義參選縣議員；梁文峰參選仁愛鄉清流村長、李光輝參選仁愛鄉靜觀村長；古明耀參選信義鄉民代表、田文發參選信義鄉新鄉村長。

(中國時報)