民進黨公布鄉市長新一波參選名單

友善列印
中國時報
／南投報導

2018年底5合1選舉，民進黨南投縣黨部21日召開執委會，會中過最新一波參選名單，包括徵召陳聰鑑參選名間鄉長，鹿谷鄉長選舉與鄉民代表會主席邱如平合作，信義鄉長選舉與司榮信合作，南投市長選舉則禮讓律師藍明浩。

無黨籍的名間鄉長陳文德尋求連任，民進黨徵召前鄉長陳聰鑑回鍋參選，形成兩人再度對決！名間鄉曾是綠營的傳統票倉，但在南投縣長林明溱長期經營後，政治板塊是否移轉，尚待觀察。

鹿谷鄉長黃東灝兩屆任滿，將轉戰縣議員；國民黨提名議員許素霞參選鄉長，民進黨與無黨籍的鹿谷鄉民代表會主席邱如平合作，希望突破茶鄉藍軍長期執政的局面。

信義鄉長史強也是兩屆任滿，藍營有兩人競逐，包括信義鄉農會企畫部主任全志堅、信義鄉公所社會課長伍聰仁，兩人實力在伯仲間；司榮信曾任南投林管處技正，去年調回信義鄉公所，擔任農業課水保技師。

國民黨籍南投市長宋懷琳爭取蟬聯，民進黨無人應戰，因此禮讓無黨籍的律師藍明浩；南投市政治版圖，藍大於綠非常明顯，也是立委、縣長等大型選舉的決勝點。

此外，民進黨要突破原住民鄉藍軍獨大的局勢，提名郭永仁參選仁愛鄉民代表；採取合作模式包括仁愛鄉張正義參選縣議員；梁文峰參選仁愛鄉清流村長、李光輝參選仁愛鄉靜觀村長；古明耀參選信義鄉民代表、田文發參選信義鄉新鄉村長。

(中國時報)

雙胞雞排妹 舞進德國大學 父緋聞被重提 高思博怒斥抹黑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。