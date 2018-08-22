父緋聞被重提 高思博怒斥抹黑

2018年08月22日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

右圖：國民黨台南市長參選人高思博不滿黃陣營重提父親緋聞。（曹婷婷攝）

台南市長選戰打得如火如荼，國民黨台南市長參選人高思博不滿黃偉哲陣營重提父親高育仁緋聞，21日抨擊黃陣營只會抹黑；民進黨台南市長參選人黃偉哲則打公益牌，自嘲被封「打包哥」的他，募集600份關廟麵捐酵母社會關懷協進會，響應「中秋集食送愛」。

高思博21日針對黃偉哲發言人蔡旺銓前天重提父親高育仁小三一事，怒斥黃偉哲陣營根本是一群為選舉不擇手段的壞胚子團隊，「不捨家人因為我個人的選舉而被抹黑」，強調黃陣營對家人誹謗若構成法律責任，絕不寬貸，並質疑「一群壞胚子有資格帶領台南人嗎？」

他說，團隊評論黃偉展劈「小5」退黨，是基於對從政人物、對公共事務應有的質疑，非針對其家庭、私生活，沒想到蔡旺銓竟扯到高父身上，他怒斥，不要把選舉變成沒有下限的鬥爭。

高思博指出，7月底與黃偉哲一起上政論節目，當時黃偉哲對有來賓影射胞妹，當場動怒，下節目時曾私下達成共識「選舉不要針對家人」，但每逢高家人參與選舉，父親的事就會被重提。

黃偉哲昨天則打公益牌，到永康區酵母社會關懷協進會參加由NPO Channel公益平台及台灣食物銀行聯合會發起的「中秋集食送愛」公益活動，募集600份在地關廟麵捐贈長期從事社區服務的酵母關懷協進會，讓社區長者享用。黃偉哲打趣，初選時被說成打包哥，「那我就包大一點，把即期食品包起來送給社會上有需要的朋友們。」

(中國時報)