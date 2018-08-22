父緋聞被重提 高思博怒斥抹黑

左圖：民進黨台南市長參選人黃偉哲（左二），募集600份關廟麵捐酵母關懷協會。

友善列印
中國時報
／台南報導
右圖：國民黨台南市長參選人高思博不滿黃陣營重提父親緋聞。（曹婷婷攝）

台南市長選戰打得如火如荼，國民黨台南市長參選人高思博不滿黃偉哲陣營重提父親高育仁緋聞，21日抨擊黃陣營只會抹黑；民進黨台南市長參選人黃偉哲則打公益牌，自嘲被封「打包哥」的他，募集600份關廟麵捐酵母社會關懷協進會，響應「中秋集食送愛」。

高思博21日針對黃偉哲發言人蔡旺銓前天重提父親高育仁小三一事，怒斥黃偉哲陣營根本是一群為選舉不擇手段的壞胚子團隊，「不捨家人因為我個人的選舉而被抹黑」，強調黃陣營對家人誹謗若構成法律責任，絕不寬貸，並質疑「一群壞胚子有資格帶領台南人嗎？」

他說，團隊評論黃偉展劈「小5」退黨，是基於對從政人物、對公共事務應有的質疑，非針對其家庭、私生活，沒想到蔡旺銓竟扯到高父身上，他怒斥，不要把選舉變成沒有下限的鬥爭。

高思博指出，7月底與黃偉哲一起上政論節目，當時黃偉哲對有來賓影射胞妹，當場動怒，下節目時曾私下達成共識「選舉不要針對家人」，但每逢高家人參與選舉，父親的事就會被重提。

黃偉哲昨天則打公益牌，到永康區酵母社會關懷協進會參加由NPO Channel公益平台及台灣食物銀行聯合會發起的「中秋集食送愛」公益活動，募集600份在地關廟麵捐贈長期從事社區服務的酵母關懷協進會，讓社區長者享用。黃偉哲打趣，初選時被說成打包哥，「那我就包大一點，把即期食品包起來送給社會上有需要的朋友們。」

(中國時報)

民進黨公布鄉市長新一波參選名單 療癒風文宣 盆栽隱藏小心機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。