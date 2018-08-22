鬼月不講鬼 司馬中原談人生

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中國時報
／新北報導

「中國人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼，恐怖喔！」是說鬼大師司馬中原的經典台詞，新北市立圖書館特別在鬼月邀請司馬中原到永和分館開講，但這次他不講鬼，而是要和讀者分享他長達一甲子的文學創作歷程和豁達的人生觀。

高齡84歲的司馬中原，是知名的文學大師也是國內講鬼故事的第一把交椅，尤其是他那句經典的開場白，讓大家對他的鬼故事至今記憶猶新。司馬中原除了能把鬼故事說到讓聽者身歷其境，他的鄉野小說，散文著作也是廣受讀者喜愛。

市圖表示，司馬中原的鬼故事背後，其實都是在詮釋生命存在的意義，司馬先生說，有生就有死，有死就有生，生生死死，不生不死，不死不生，所以人不要怕死。適逢農曆7月，永和分館特別於24日邀請司馬中原分享他這一生精采的故事與創作歷程。

市圖強調，司馬中原在一次餐敘後輕微中風，療養2個月後對外宣布不再講鬼故事，也鮮少出席公開場合，有興趣的民眾千萬要把握這次機會。

此外，市圖25日也邀請國內知名資訊科學家、作家李家同教授，與多位資訊科學專家學者，在市圖總館分享面對全球化資訊時代學會程式設計的重要性，教大家如何運用邏輯思考學習程式設計。

市圖表示，以上活動訊息均可查詢新北市立圖書館網站（http://www.library.ntpc.gov.tw），邀請有興趣的讀者親自到場參與。

(中國時報)

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