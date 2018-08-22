東石聞人涉竊電 818台挖礦機被扣

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中國時報
／嘉縣報導

曾參選2屆嘉縣東石鄉長的地方聞人黃石吟，涉嫌以新手法竊電設挖礦機房挖取比特幣，遭台電公司向嘉義地檢署檢舉，21日上午檢警至黃男住家等7處搜索，共查扣818台挖礦機等證物。黃男痛批檢方不當查扣私有財產，應與竊電分開處理；檢方則指出，挖礦機台確為犯罪工具，依法予以扣押。

黃石吟上個月曾因2016年在魚塭旁鐵皮屋架設比特幣挖礦機房，並夥同他人以破壞電表方式持續竊電被查獲，遭嘉義地方法院依共同竊取電能罪判刑8個月，可易科罰金。當時，黃共擺放200台礦機挖取比特幣，經常有150台同時運轉，用電量大，該年6月一期電費度數高達2萬度，電費近11萬元。

台電嘉義區營業處透露，黃男等人疑似又有新竊電行為，企圖改造東石老家附近的電線桿線路電箱，透過降低電壓方式非法竊取國家電力，粗估每月竊電600萬元，保守估計共竊得約7000萬元，於是報請檢方查辦。

21日上午，檢察官江金星指揮嘉市警局刑事警察大隊、警政署中部犯罪打擊中心及台電公司嘉義營運處等，前往東石鄉三家村黃石吟住處等7處執行搜索，現場查扣挖礦機818台、電腦5部及比特幣5.41枚等證物。偵訊中，黃男認為，挖礦機並非賭博工具，每部要價6、7萬元，應與竊電分開處理，還批評檢警不應查扣私有財產。

(中國時報)

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