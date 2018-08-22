越南新住民 作夥包春捲

除介紹越南文化外，更帶領新住民與台籍配偶一起包春捲，透過美食更進一步了解越南。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

9月2日為越南國慶日，新北市內新住民眾多，移民署北區事務大隊新北市服務站特別舉辦新住民家庭教育課程，邀請來台20年的曾女香擔任講師，除介紹越南文化外，更帶領新住民與台籍配偶一起包春捲，透過美食更進一步了解越南。

一般民眾稱為周一的日子，在越南卻是稱為周二，民眾習慣的二樓在越南則是一樓，台灣、越南充滿著不同的文化特性，移民署北區事務大隊新北市服務站特別舉辦越南文化、文物介紹與生春捲製作體驗活動，邀請22位新住民與台籍配偶一起參與。

值得一提，特別邀請從越南嫁來台灣20年的曾女香擔任講師，曾女香分享說，一心想為婆家生個孫子，身為高齡產婦用盡各種分法卻屢試屢挫，但她始終抱持希望，44歲時終於如願以償，生了一個可愛女娃。

曾女香表示，期待民眾可以多了解越南文化，也希望藉由分享能夠改變民眾對新住民的刻板印象，因為新住民初到台灣，除了人生地不熟外，更會因語言、文化不同等產生許多生活適應的問題，台籍配偶及婆家的用心理解及陪伴是相當重要的。

移民署新北市服務站主任林振智表示，家庭教育主要希望透過課程讓新住民夫妻相互理解及提升溝通技巧，此次加入越南文化課程，藉此讓台灣配偶更認識越南文化，並透過理解文化差異，協助新住民適應台灣生活。

(中國時報)

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