化身氣象主播 李妍慧拚議員5連霸

2018年08月22日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

下屆選舉登記將在月底截止，也宣告選戰將正式開打，各參選人近來莫不絞盡腦汁吸引選民目光，新竹市北區爭取連任的民進黨籍市議員李妍慧，這兩天因天氣不穩定，在臉書與IG上化身氣象女主播提醒民眾掌握天候狀況。國民黨東區市議員鍾淑英則是化身眷村媽媽教眷村菜，相當受歡迎。

民進黨下屆在北區僅提名1位女性議員參選人，即是尋求5連霸的李妍慧，李妍慧於2002年時頂著台大高材生的形象，首度當選新竹市議員時年僅26歲，成為新竹市最年輕的議員，之後因問政認真、服務到位，連任3屆且每屆得票數都在前段班，此屆更衝到6000餘票的第2高票，是實力派女戰將。

下屆李妍慧將尋求5連霸，雖然同區的資深老議員吳秋穀已宣告不再競選，但民進黨在此區另提名、徵召2位來自市長林智堅辦公室前後任主任的新人賴稟豐與劉康彥，自己要固守原本的票源求得連任，黨內也希望藉其老雞帶小雞，提攜2新人一同送入議會，因此壓力不小。

李妍慧為吸引選民目光，近來透過臉書、IG爭取曝光度，這兩天因天氣不穩定，她更扮演起氣象女主播，提醒民眾該不該帶傘出門，其專業形象與顏值，與女主播是零違和感，成功吸睛。

而國民黨提名的東區8連霸老將鍾淑英，因出身眷村，近來則是在村子內以「鍾議員上菜」的眷村菜教學，吸引許多外移人口的婆婆媽媽學習眷村菜，舉凡「衝菜」、「冰鎮涼麵」、「雞絲拉皮」，各種眷村菜全數不吝外傳，讓外界也傳承到難得的外省眷村美味，同樣成功贏得婆婆媽媽的心與胃。

(中國時報)