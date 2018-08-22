想和柯P同框 先簽認同卡

2018年08月22日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲聲勢居高不下，不少人看準柯P高人氣，紛紛出席活動緊跟卡位，加上柯日前出席「台北監督連線」茶會，由於聯盟成員匯集白、綠、淺藍等政黨背景，引發柯「腳踏多條船」質疑。柯文哲表示，已交代選辦研擬政治主張，「有簽柯P認同卡的再來同台、拍照」，此舉也被外界視為是為籌組政黨試水溫。

柯文哲與親民黨主席宋楚瑜日前合體出席「台北監督連線」成立活動，由於該聯盟成員有親民黨、無黨籍及前國民黨議員，引發左拉橘軍、右攏藍營的聯想，加上不少參選人有意無意凸顯「柯家軍」名號，傳出柯粉為此霧煞煞，不知該支持誰的尷尬局面。

柯文哲表示，很多人要來同台、照相，將研擬一個「進步價值、光榮城市」的（主張），如果認同才來，否則「為什麼要跟你同框、照相」。

知情人士表示，由於要來找柯拍照的邀約爆量，但不可能來者不拒，對方若希望透過柯拉抬聲勢，應認同基本政治理念，因此目前研擬「柯Ｐ認同宣言」，簽署後將公開上網，詳細細節預計於登記後公布。

另外，媒體詢問議員是複數選區，但柯文哲無法配票，恐造成友柯聯盟瓦解？柯文哲說，複數選區不是只有一個（當選），如果單一選區支持很多人，這就很矛盾，但複數選區這種問題就小一點。

柯文哲還說，政黨配票是20年前民主政治還在萌芽階段，這時代還搞配票就很好笑了，媒體詢問，民進黨目前也仍在操作配票，是否也要遭到時代淘汰？柯文哲趕緊打圓場稱，當時他也很認真查自己的身分證字號。

(中國時報)