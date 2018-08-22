新人搶曝光 王威元站崗直播

新北市議員7年級參選人王威元展現創意，透過每天清晨街頭站崗、臉書直播市政議題等，搭配創意競選標語「Find the威」，自薦兼指路，讓不少民眾印象深刻。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

年底選戰逼近，新北市今年有不少青年參選市議員，選區競選標語、網路宣傳也跟著年輕化，其中現任三重區最年輕里長、7年級參選人王威元展現創意，透過每天清晨街頭站崗、臉書直播市政議題和行銷在地美食等，搭配創意競選標語「Find the威」，自薦兼指路，讓不少民眾印象深刻。

「大家好，我是王威元！」近幾個月來每周一到周五的上午7點半到8點半，車水馬龍的台北橋頭總能看到王威元頂著烈日、風雨，向往來的通勤族熱情打招呼、自我介紹，讓每天同時段路過的民眾暗自佩服這股毅力。

37歲的王威元是三重區忠孝里長，今年3月通過國民黨提名參選新北市議員，王打破傳統藍營打地方組織戰的競選模式。

他不光是緊跟黨內母雞侯友宜行程，更帶著「什麼都愛管」的里長草根性，清晨站崗、白天當起市政稽查員，連用餐休息時間也不忘趁機行銷三重在地小吃，並透過臉書貼文、直播，與民眾互動。

王威元說，想到用「Find the威」標語一方面是諧音上的創意，一方面希望在尋求改變的社會中，讓民眾同時找到對的方法和對的人選。

王威元自認是基層出身，深知年輕人在大環境不佳下的艱苦，也在擔任里長期間協助處理過許多弱勢家庭困境，因此希望以「雞婆」的個性，積極展現服務誠意，未來有機會帶給地方實質的改變。

(中國時報)

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