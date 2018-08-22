楊文科赴原鄉 體驗傳統工藝

2018年08月22日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣政府勞工處、五峰鄉公所配合勞動力發展署，推動原住民團體辦理原住民地區失業者職業訓練，在五峰鄉桃山村辦公室舉辦「原鄉竹工藝編織及光珠飾品設計培訓班」，22日即將結訓，國民黨新竹縣長參選人楊文科特地到場一同體驗試作，同時為30名學員鼓舞打氣。

楊文科在五峰鄉桃山村辦公室與竹工藝編織培訓班的學員一同試作竹簍，肯定相關單位積極舉辦職訓班，在桃山村培訓未來文創產業的生力軍，他勉勵大家好好學習，未來若有機會當選縣長，將透過觀光旅遊行銷，提升原民藝術文化能見度，營造優質化風景特定區，串聯套裝行銷，擴展商機協助原民自主營運。

五峰鄉清泉部落過去在縣府大力推動下，已有藝術之森、張學良故居、溫泉等發展基礎，又有三毛故居、天主堂等知名景點。楊文科承諾未來當選縣長後，將持續擴展清泉部落藝術之森的文創產業發展，協助原民文化扎根並透過風景區整體環境營造創造商機。

針對原鄉發展，楊文科表示將會公布整套原鄉政策，其中發展特色產業，促進就業機會部份，在五峰鄉將整體規畫五峰清泉特定區內各等景點，培訓原鄉文化藝術人才，整合就業服務人力資源，積極促進就業媒合。另外也關心協助都市原住民就業機會，在公共建設上，積極爭取五峰鄉公所行政中心、多功能綜合運動場等重建經費，以及縣道122線道路整體改善。

(中國時報)