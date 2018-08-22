挑戰百年保險櫃 日開鎖達人鎩羽

2018年08月22日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

被封為「沒有打不開的鎖」的日本開鎖達人，跨海來台挑戰宜蘭、新竹、嘉義神祕保險櫃，雖然順利開啟2個保險櫃，但在宜蘭前後花了3天，因百年歷史的保險櫃鏽蝕嚴重無法解鎖，留下2勝1負成績、抱憾而歸的開鎖達人，盼有機會能再次挑戰。

在宜蘭縣冬山鄉公所的神祕保險櫃重達300公斤，舊鄉公所前身為冬山庄役場，保險櫃在1921年登錄財產，4年前公所搬遷至新址時，保險櫃才重見天日，估計有百年歷史。

「保險櫃裡到底裝什麼？」冬山鄉長謝燦輝說，保險櫃櫃面有「明石製」字樣及紋飾，轉盤刻寫日文片假名作為密碼，但鑰匙及密碼早已不存，因此去年初懸賞5000元開鎖獎金，後來又加碼到1萬元，卻沒人能成功解謎。

謝燦輝表示，6月底有日本電視台與鄉公所連絡，盼能挑戰開鎖，7月初節目團隊先派人拍攝外觀，敲定8月16日由達人開鎖。開鎖達人16日從下午1時30分研究到傍晚6時30分，但沒有成功開鎖，翌日從上午9時挑戰到下午5時，還是失敗，只好先轉往新竹、嘉義等地，開鎖達人也成功開啟新竹、嘉義的神祕保險櫃。

製作團隊21日返回日本前，決定再花一上午挑戰，達人向謝燦輝要求鑽出直徑1公分的小洞，但謝燦輝考量保險櫃本身就是重要文物，加上國內也有其他好手躍躍欲試，因此拒絕鑽孔要求，開鎖達人最後仍挑戰失敗，離去前他向謝燦輝表示，有機會想再來台挑戰。

謝燦輝也宣布開鎖獎金提高到1.5萬元，開鎖前提是不能破壞保險櫃，及必須在公所開鎖。

(中國時報)