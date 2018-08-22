2018年08月22日 04:10 中國時報 嚴震生

上星期才和薩爾瓦多年輕（不到40歲）帥氣的駐聯合國大使見面，詢問薩國是否會轉向北京，以及美國是否還有能力影響我中美洲及加勒比海的邦交國？不到5天就傳出薩國與中國建交的消息，雖然有些意外，但大使的談話其實已透露出在我國目前的外交困境中，美國不僅不是助力，反而是阻力。

首先，川普在競選期間及上任後念茲在茲的美墨邊境的圍牆，讓中美洲國家感到相當不滿。這個地區的非法移民大多是走陸路跨越墨西哥進入美國。薩爾瓦多國內人口僅600多萬，但在美國卻有200萬，等於1/4的人口在美國，數量僅次於墨西哥。薩國認為美墨邊境的這道牆，與其說是針對墨西哥，還不如說是衝著中美洲國家而來。

其次，川普的種族主義傾向及對美國拉丁裔的不屑（當川普說墨西哥非法移民是強姦犯時，聽在其他中美洲國家的耳中，是同樣的受辱感受），讓拉丁美洲各國覺得他們不可能受到現任美國政府的重視，而中國長期以來對第三世界和平共處五原則，則讓這些國家的領導人感受到北京對他們的友善，比起目前的川普政府的鄙視態度，北京當然會成為他們的另類選擇。

我們若從過去兩年連續有巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多3個中美洲及加勒比海國家與我斷交看來，美國的影響力確實在式微中。巴拿馬有連接太平洋及大西洋、美國開鑿的運河，雖然主權已歸還巴拿馬，但美國應當有置喙的餘地，但卻無法阻止該國與北京建交。多明尼加是加勒比海與古巴並列的大國，美國曾在20世紀兩度占領多明尼加，就是希望建立親美政府，然而該國在川普任內倒向北京，似乎打了美國長期以來認定加勒比海為其後花園的門羅主義一大巴掌。

最後，川普的單邊主義及片面退出TPP及《巴黎氣候變遷協定》等作為，等於是將過去的國際主導地位釋出，完全不在乎長期以來美國軟實力的影響力。在權力真空的情況下，中國很自然地取代美國成為在自由貿易及氣候變遷議題方面的領導者，後者有可能會衝擊到我在南太平洋的友邦。後者受到海平面上升的衝擊，國家安全堪慮，而川普卻否認氣候暖化的科學事實，也同樣讓這些國家有可能會棄美國而去。

回頭再來看現任的左派薩爾瓦多政府，事實上是2009年首次上台，並在2014年由副總統參選獲勝後繼續執政的馬蒂民族解放陣線。照理說，這個政黨的左派游擊隊傳統，應當對北京有好感，但卻在執政9年後才做出這個決定。前面的7年剛好是兩岸的外交休兵，或許北京也不方便與其建交。後兩年因沒有九二共識，外交休兵的默契不復存在，而美國這個我們過去期待能發揮影響力的強權，卻因川普的上任而引起拉丁美洲普遍的反感，連帶也讓美國沒有任何能力阻止這個地區的國家與北京建立外交關係。

不可否認地，川普上台後確實強化了台美關係，表面上似乎讓台灣的安全有更多的保障，但實際是否能夠嚇阻北京以軍事方式處理台灣問題，仍難逆料。然而，川普的單邊主義作為，不僅讓中國填補了國際關係中的權力真空，更重要的發展則是當友邦一一棄我而去時，美國卻是一籌莫展。（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）

(中國時報)