嬰兒潮世代被「無視」了嗎

2018年08月22日 04:10 中國時報 李學文

打開衣櫃，看到許多領帶，不禁有些感觸。想想，自己在未來的日子裡，應該打領帶的機會是越來越少了，但每次打開空間已嫌擁擠的衣櫃，看著各式各樣跨過不同年分、寬窄不一的領帶，最終還是不忍將之遺棄。

遺棄不了的，是一種作為男人特有的感覺吧。

從一個男孩變成一個男人，學習穿西裝、打領帶，學習男人的行為舉止，無論是西裝畢挺地參與活動，扯鬆領帶與三五好友下班喝酒，或是如理查吉爾一般將領帶隨意掛在頸肩，均是我們那個年代男人們的專屬符號。特別的是，從打的領帶形式的細節裡還可判斷男人個性是保守或開放、浪漫、愛冒險。

這些情懷漸漸式微了，尤有甚者，今時今日在某些正式場合打領帶，可能還會有人嫌你老土，無論你的領帶有多新潮，或許我們在電視上還會看到部分年輕人打著領帶，但是那意義已與傳統有頗大差異。

我們這個嬰兒潮世代可能要漸漸習慣被世人遺忘的感覺。這讓我想起甫獲第29屆金曲獎最佳作詞人宋冬野的《郭源潮》─其實你我都一樣，將被遺忘。

《延禧攻略》是一部近來十分夯的大陸古裝歷史虛構劇。根據資料顯示，開播不久，網路播放量已經直逼15億次。前不久，我與紐約市布魯克林學校同學聚會，服務於愛奇藝的學長，提起這部影視作品的特色，是愛奇藝首次將年輕族群視為這種古裝歷史劇的目標觀眾，沒想到成績十分斐然，也難怪劇中偶而會出現許多只有今時今日才會有的旁白。在很長的一段時間裡，這種古裝劇還真的是婆婆媽媽或是我們這世代的最愛。

在數位影音內容OTT化之前，至少在台灣，絕大多數民眾是透過系統台所提供的各式各樣綜合頻道及分眾頻道來觀賞電視節目。所謂的綜合頻道，便是鎖定頻道中每個時段的最多數觀眾、最大市場來提供服務。如下午4點之後的兒童節目，以及8點之後專門針對婆婆媽媽及藍領、白領所提供的節目。

數位影音內容OTT TV化成為顯學之後，點播躍居主流，愛看什麼、什麼時候看，都可隨心所欲，頻道的概念被淡化了，時段更不重要了，再加上龐大的年輕族群將眼球移轉至各式行動載具上，所謂的晚間8～12點的訴求對象及內容重點當然也漸漸減少，愛奇藝會以iGen為對象，也就不足為奇了。

iGen（i generation）「我」世代是《紐約時報》於8月17日所推出的每日一詞，也被稱為「後千禧世代」（Post-Millennial）、「Z世代」（Generation Z）、「自拍世代」（Selfie Generation）。他們出生於1995年至2012年，成長於iPod/iPhone/iPad的時代，世界彷彿盡在他們觸手可及的螢幕之下。

說到這裡，我總有些時不我予之嘆，在過去即便電視上充斥著各種以年青人為訴求的偶像劇、綜藝節目，總還有許多以我們嬰兒潮世代為目標族群所設計的影視內容，而今我們也將都將被影視市場所遺忘。在台灣，我常常好奇，我們這個X世代難道真的不具任何影視市場價值？

我不是追劇族，但印象中近年也曾聽到有人在討論某些大陸劇，好奇心的趨使下，我試著瞧瞧究竟，其一為《離婚，好嗎？》。資料顯示該劇開播不到1個月，便刷新視頻網站獨播紀錄，同時於騰訊視頻播放超過16億次，我很好奇男主角的年紀，印象中在《趙氏孤兒》中飾演程嬰的吳秀波，應該是大叔吧！一查嚇一跳，當時他已年近半百。後來他在大軍師司馬懿系列中扮演司馬懿的角色，自然都是第一男主角，眾所周知。

第二部電視劇叫《大丈夫》，是由王志文、李小冉等主演，據資料顯示王比吳還多兩歲，讓我好生羨慕，大陸居然可接受一個不算帥哥、年齡不小的戲劇男主角。

你能想像在台灣，除了偶像劇外，有誰願意投資拍攝以大叔為主角的戲劇？不都說台灣是銀髮少子的市場？熟年在台灣為何就不能是訴求對象？年輕人就真的完全排斥那樣的內容嗎？

我還記得近年的某假日，兒子希望我帶他去看由勞勃‧狄尼洛所主演的《高年級實習生》，我很驚訝地問他，你們年輕人怎會看那個爺爺級主演的電影，他說同學們都說勞勃‧狄尼洛超酷的，而且電影也很有趣，可見，只要編導演好，什麼樣的內容設定都可能會成功吧。（作者為科技媒體專欄作家）

(中國時報)