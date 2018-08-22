對外政策錯亂 咎由自取

2018年08月22日 04:10 中國時報 李正修

與中華民國有85年邦交的薩爾瓦多21日無預警宣布斷交，隨即與中國簽署聯合建交公報，並承諾「不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。」

這是蔡英文總統任內第5個與我斷交的國家，使得我國目前邦交國僅存17個。除了蔡總統如常地說絕不退縮、要大家團結，吳釗燮部長痛批薩國貪得無厭外，面對如此嚴峻的國際處境，蔡政府能否提出具體對策以遏止斷交骨牌效應呢？

國際政治是現實且殘酷的，經濟利誘永遠比仁義道德來得有用。隨著大陸的國際影響力因政經實力上升而急速擴張，我邦交國欲在兩岸外交戰牟利的例子比比皆是，其中的關鍵就在兩岸是否能維持外交休兵默契。

在蔡政府不願接受「九二共識」為兩岸政治對話基礎的情況下，大陸選擇以挖我邦交國的手法進逼，雖然明知會傷及兩岸關係，卻是國人早已預知的結果。蔡政府除了充耳不聞，至今仍提不出具體可行的對外政策來反制，反耽溺於維持現狀的消極層面。

蔡總統這兩年多來對在野黨建言置若罔聞，現在卻要求朝野團結對外，豈不諷刺。整個記者會談話只有遺憾與抱怨，對國人毫無歉意。此次薩國斷交對剛結束中南美洲之行、自信滿滿的蔡總統來說，等同重重打臉其誇口的「踏實外交」。

外交部以我國無法負擔薩國金援要求為藉口，大打「非戰之罪」的悲情牌，卻暴露出對國際情勢茫然不知應對的窘境。大陸早已不擔心兩岸問題國際化，反而藉由兩岸政治分歧的明朗化向國際社會表達其強硬立場，近期的外籍航空公司更改台灣名稱、東亞青運的台中市主辦權被撤銷，甚至85度C遭蔡總統造訪的牽連等，在在都表明兩岸關係穩定發展的重要性。

這兩年多來的一連串斷交也讓國人看清民進黨立委的嘴臉。當甘比亞2013年與中華民國斷交時，當時多位綠營立委要求馬英九總統及外交部長下台，現在薩國斷交個個卻鴉雀無聲。

蔡總統說「中華民國之名的外交關係被破壞」，外交部長通篇以「台灣政府」自稱，陸委會卻說自己「中華民國」，蔡政府混淆的國家認同當然導致對外政策錯亂，若說今天外交困境是民進黨咎由自取，當不為過。

民進黨完全執政就該完全負責，總其事的總統既然不願道歉，吳釗燮部長就該展現骨氣，扛起一切過失，也算是向國人的交代。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)