兩岸相互學習 中華之福

2018年08月22日 04:10 中國時報 張亞中

8月21日《中國時報》以〈反共有兩種，要認識今天的共產黨〉為社論，即希望民眾能夠重新認識中國大陸，本文想再補充一些看法。

制度是人為的，沒有全好與全壞，均有其存在的歷史背景與當時的政經需要。近代歐洲政治制度發展有兩條路線，一是以法國大革命為代表、理念至上的基進性改革哲學，一是以英國傳統為代表、經驗主義的保守性改革哲學，前者激烈，後者穩健。1949年建政的中國共產黨，初期採行理念性的基進改革，但是從1978年的改革開放以後，奉行的是經驗主義的保守性改革哲學，也就是顧及利益既有者，在維持秩序前提下進行合理化變革與創新，簡單說，就是「存量不變、增量改革」，避免改革中的激進主義。

大陸近40年的政經改革是「摸著石頭過河」，表示改革本身就具有保守性傾向。不盲目改革，也不拒絕任何設計或規畫，而是確信任何進步必須與舊有秩序進行合理而深切的對話。中共因而拒絕一夜之間政治體制由「極權」走向「民主」，選擇介於此兩者之間的「威權」；經濟方面也不走震盪治療的自由經濟或固守計畫經濟的社會主義，而是以中國特色社會主義為名，採行自由與計畫並存的經濟體制。

在兩蔣時期，台灣走的也是一條以經驗主義為基礎的保守性改革路線，當時的口號是「穩定中求發展」，「社會秩序」與「經濟利益」為優先，但不放棄民主與自由的漸進改革。台灣從1990年代起，改為選擇一步到位的「理念至上的基進性改革哲學」，將民主自由視為不可妥協的優先選擇，從解嚴、開放報禁到直接選舉，台灣在一夜之間全部開放了。「民主、自由」成為台灣民眾引以為傲的價值，但也付出了「政治失序」、「社會對立」與「經濟不振」的代價。

任何社會都有問題，大陸的確有「權力鬥爭、貪汙腐敗、權者橫行」的現象，但我們也可以問，台灣沒有嗎？大陸的體制有否反貪反腐的機制，可否有效運作？權力鬥爭是否並非以武力衝突為代價，而是以社會改革為結果？這才是重點。如果答案為「是」，那我們就不要輕率地只是用「不民主、不自由」來苛責，而是思考大陸的漸進式改革路線是否也有其道理與必要之處。

大陸希望統一，這絕對不是新鮮事，國民黨不也曾如此主張嗎？在思考統一問題時，北京體制的「經驗主義的保守性改革」哲學思維恰好給了兩岸和平發展的空間。習近平反覆提出的兩岸「命運共同體」思維，不就是希望避免兩岸問題用「武統」或「滲透、顛覆、併吞」的方法解決嗎？透過人員經貿交流、讓心靈契合，然後在政治經濟上逐漸統合，就是一種「保守、穩健」而非「基進、躁進」的路徑。

政治路線永遠有基進與保守之爭，「理念為重」或「經驗為本」之辯，我們不要輕易定論「誰好誰壞」，而是認真思考哪一條路線最適合自己與對方。或許兩岸均可在對方的實踐中找到啟發，相互學習，不僅會讓兩岸關係受益，也是全體中華民族之福。

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)