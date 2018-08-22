2018年08月22日 04:10 中國時報 陳世昌

行政院長賴清德日前接受《中國時報》專訪時，以〈北風和太陽〉的寓言比喻，希望中國扮演太陽，對待台灣應像太陽一樣溫暖，共同為兩岸創造雙贏，達到和平發展的目標。

巧合的是，國民黨前主席連戰上月13日會見大陸全國政協主席汪洋，也引用〈北風和太陽〉的寓言，認為國民黨、民進黨和共產黨都應扮演太陽的角色，多把民眾的福祉放在心上，多帶一些溫暖給民眾。

連戰和賴清德對於太陽的見解，不用多解釋都能洞悉，根本是兩個不同溫度的星球。連戰引台灣輿論，期許大家來比賽誰能提供台灣民眾更多的選擇和福祉，論述基礎是「兩岸同屬一中」，而賴清德的論述內涵，仍不脫「務實台獨工作者」的底蘊，難怪遭網友吐槽「7月鬼話連篇」。

賴清德最近的兩岸論述，似乎和過去的死硬獨派色彩落差極大，難道是真心感受到台灣民眾的民心向背，抑或是認清對大陸以卵擊石的不智，或是看到柯P紅藍綠通吃，根本暫時的選舉考量，相信一般認為，選舉考量成分居多。

不管賴清德是基於哪種態度，兩岸關係陷入冰凍，其實民進黨吹的北風遠比對岸多，而大陸從惠台措施到居住證，給台灣民眾的陽光持續不斷，賴清德心知肚明，要對岸扮演太陽，顯然只是政治詞令，對兩岸民眾都缺乏說服力。

認真盤點民進黨執政兩年半來的兩岸政策，姑且不論各種挑釁言論此起彼落，落實到民間底層的正向發展，乏善可陳已經是溢美的形容，底層民眾冷暖自知，反映到年底選戰的選情，民進黨正受到兩岸關係倒退的嚴酷衝擊，如果這場選舉嘗到苦果，顯然對蔡英文與賴清德的政治前途，才是可怕的「北風」。

兩岸關係要解凍，解鈴還須繫鈴人，太陽終須從東邊升起，真正該主動輸送陽光的，其實是不斷撒冰塊的民進黨政府，賴清德只是輕飄飄談和平發展，完全未觸及民眾的真實需要，而同時又藉由課綱審議等小動作，落實賴清德一貫的「務實台獨」，這一番話根本無助兩岸和平。

兩岸關係跌跌撞撞，迫切需要的不是什麼太陽或北風，欠的是東風，而對岸這半年來已經造了不少橋，台灣只要鋪一些路，賴清德所謂的「雙贏」就水到渠成，否則任由彼此關係持續惡化，萬一對岸壓不住日漸高漲的民族主義，民間陷入失去理性的對抗，屆時恐怕雙方都拉不住走向戰端的力索，兩岸就萬劫不復了。

賴清德說我方政府屢屢釋放善意，希望對岸能夠看到這一方面，網友譏諷又是「幹話」。賴清德真有心釋善意，就該再出面把善意講清楚，放出東風，大陸也趁勢綻放更多陽光，促使兩岸和煦回暖，別讓「幹話」變成比北風還寒涼的「冷笑話」。（作者為資深媒體人）

(中國時報)