以中國認同共構兩岸未來

2018年08月22日 04:10 中國時報 主筆室

台灣人是不是中國人？這原本不是個問題的問題，在民進黨的政治操作下，卻成了個選擇題。離譜的是，民進黨的答案竟是「台灣人不是中國人」，更讓人難以理解的，還有一群人不惜用謊言來證明「台灣人不是中國人」。

民進黨用「血統」做為評斷「民族」的標準，一些想台獨的人不斷自我催眠，編造閩南裔和客家裔的台灣人父系雖來自中國大陸、母系卻多屬於平埔族原住民，以訛傳訛依附「有唐山公，無唐山嬤」的傳言。

歷史資料顯示，台灣人是與平埔族「本土混血」的說法，經不起人口統計數字檢驗。在荷蘭人結束殖民統治時，平埔族幾近滅亡大半，人口不到4萬人。任何平埔族人口多於4萬人的說詞，都是沒有根據的謊言。

日本殖民台灣時的人口統計很完整，紀錄顯示，閩南家庭有男子娶平埔族女子的比例不到0.5%，客家男子娶平埔族女子比例不到1%，比近年台灣男子娶外籍或大陸女子的比例還要低。清治時期已到台灣傳教的馬偕牧師說：「台灣人分為原住民和漢人，雙方完全不通婚，因此島上沒有混血人種，雖然也有歐美人士，但人數太少，微不足道。」若非清朝政策上支持、承認且保護平埔族的「集體土地所有權」，平埔族人早被大陸移民所消滅，而非同化。

這種為了政治需要「半路認老母」的一群人，極為可憐與可悲。幾年之內，泛綠學者提出的「研究結果」顯示，有原住民基因比例的台灣人快速攀升，從26%、52%、80%，一路高漲到85%，似乎他們說多少就是多少。這股趨勢的最高點，就是民進黨主張「台灣人不是中國人」、「台灣人屬南島語系民族」。2017年10月底，蔡英文前往南太平洋友邦訪問，就以台灣同屬於「南島語系」為由，定調為「尋親之旅」。

從文化血緣來看，中國人包括漢、滿、蒙、回、藏五大民族及其他少數民族。漢人在不同階段大量移民台灣，經過繁衍，目前有漢人血統者占台灣人口比例98%，在中國大陸漢人只有91%，香港94%、新加坡75%，台灣反而是漢族比例最高的地方。

台灣的確是一個多元文化的島嶼，卻是以中華文化為核心的多元文化。在海水中加一些糖，我們不會說它是糖水，也不會說它是糖海水，台獨主張者卻硬要貶低中華文化，把中華文化說成和其他文化的分量一樣重，只是多元文化的一部分，因而認為台灣文化與中華文化是兩個不同文化。在歷史方面，最近乾脆把高中教科書的中國史併入東亞史，獨尊台灣史。民進黨認為，既然連中國史都沒了，台灣人當然也就不是中國人了。

19世紀起，民族的概念與國家結合，成為國族概念。美國人來自不同民族，但是在建國後均為美國人。瑞士也是不同歐洲民族所組成，對外均稱之為瑞士人。民進黨也想用國族主義來建構台灣人的國族認同，但其先決條件是，台灣先要獨立建國。

目前在台灣的中華民國，繼承清朝於1912年建立，憲法在1947年公布。依照這個憲法，中華民國的國民當然是中國人，台灣只是個地域名，台灣人就是中國人。民進黨想要改掉這個國族認同也不是不可以，要追求台灣獨立其實不需要以台灣人不是中國人為理由，更不需要以不讓年輕人學習中國史為方法，台灣只要有足夠武力推翻第二次世界大戰及冷戰後的國際法秩序，讓中國大陸主政者無能為力，像西班牙放棄荷蘭、英國放棄美洲殖民地，就可以獨立。獨立時制訂新憲法，確定台灣不是中國一部分。如果做到這一點，「台灣國」的國民當然可以在國族上稱之為台灣人。

但民進黨政府堅持「維持現狀」，潛台詞是承認中國大陸強大，惹不起，既然台獨做不到，台獨論述的空話編造越多，越說「台灣人不是中國人」、越「去中國」，只會越激怒中國大陸人民，迫使其施壓政府，不計代價統一台灣，這是台灣要追求的嗎？

無色覺醒呼籲民眾能夠回歸「台灣人就是中國人」的事實，這不僅從血統、文化、法律上來看，都是如此，在現實政治上，有「台灣人就是中國人」的認同，既能避免兵凶戰危，也才有更多權利參與中國大陸的發展與共同決定兩岸的未來。（系列完）

(中國時報)