柯宋配 誰玩誰

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中國時報
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柯文哲無疑是現在台灣政壇最紅的超級巨星。從大眾傳媒到網路新媒，他的曝光率與點擊率一向最高，他的募款速度令人咋舌，他的民調支持度高居榜首，各種重大議題不論是不是歸他管的，媒體都要問過他的意見才算數。現在，柯文哲更紅到大陸去了！

大陸中央電視台最近連續兩次專闢時間報導台灣的「柯文哲現象」，第一次報導結尾說柯有可能競選下屆總統；第二次更提到柯文哲與親民黨主席宋楚瑜一同出席「台北監督連線」成立茶會，代表著台灣政壇上的「無色勢力」已漸成氣候，更關注2020年台灣總統選舉，是否會「柯宋配」。

和台灣相同的是，連大陸方面似乎也都認為，柯P連任台北市長根本不是問題，他會不會直接就參選2020總統大選，這才是值得關注的重點。由於央視報導中明顯是在力捧柯P，再加上點名報導「柯宋配」的可能性，已然引發聯想中共是否表態挺柯P。

柯宋兩人其實頗有相同之妙，一為他倆是最近20年來，分別能從藍綠陣營中獨立出來自創天下、力抗甚至超越藍綠的唯二人物；二為這兩人既可說是超越，卻也都被視為穿梭、玩弄藍綠的政治「變色龍」。不同的是，宋已經是過去式了，而柯是現在進行式，甚至是未來式。

柯P的魅力之一是他雖然不斷犯錯、講錯話，可是卻又能立刻轉回來道歉認錯。但在看似百毒不侵的外表下，聲勢幾經浮沉起落，宛如坐雲霄飛車般又衝到現在的高點，難道都沒有一點「高處不勝寒」之感？柯宋配直覺上就算是一著引動話題的好棋，但接下來的正負效應，在刻意炒作「柯宋配」與過早遠眺2020總統大選下，到底誰玩誰？豈可不慎！

(中國時報)

以中國認同共構兩岸未來 專業淪喪 唯假是真

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