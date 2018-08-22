2018年08月22日 04:10 中國時報 黃清龍

大陸著名劇作家沙葉新上月底逝世，享年79歲。沙葉新留下作品無數，台灣人熟知的是1979年由他創作的《假如我是真的》，劇本描寫青年李小璋為求上調冒充高幹子弟，帶出大陸官場腐敗的眾生相，後來被導演王童改編成同名電影，引起廣大迴響。

《假如我是真的》是大陸自四人幫垮台後，第一齣大膽揭露體制腐敗的文藝作品，沙葉新也留下「愛國就要指出它的毛病」的名言。但諷刺的是，如今大陸雖已躋身強國之林，社會上以假亂真的風氣反而變本加厲，並且蔓延到科研、學界、信評等專業領域。

前不久爆發的假疫苗事件，曝露了大陸生技產業陰暗的一面，孰料一波未平一波又起。號稱打破美國壟斷、做出屬於中國人的瀏覽器內核，在這波斷「芯」風暴中名聲鵲起的紅芯時代科技公司，日前被踢爆竟是以谷歌瀏覽器Chrome兩年前舊款內核去換殼打造的。外界把紅芯事件與2003年的「漢芯」相提並論。當時上海交通大學微電子學院院長陳進推出自主研發芯片「漢芯一號」，還得到國家科研經費，但最後證實只是把摩托羅拉芯片磨掉標誌，貼上自己牌子。這次紅芯的手法如出一轍。

值得一提的是，紅芯公司日前才剛完成2.5億元人民幣的融資，投資方包括晨興資本、達晨資本和IDG資本等，大陸媒體因此質疑：紅芯能在市場上得到一輪又一輪投資，各家資本方若非缺乏專業能力，就是在共謀造假圖利，否則一個換殼的公司怎能輕易得到融資？

說到專業問題，號稱中國最權威的評級機構大公國際資信評估，上周五遭到中國證監會作出停止評級業務一年的處分，原因是涉嫌在為債券發行人提供信用評級的服務時，直接向接受信用評級的企業提供諮詢服務，並收取高額費用，形同一手收黑錢，一手賣報告，嚴重背離獨立原則。

大公評級成立於1994年，直到2009年後才廣為人知，以其專門和標準普爾、惠譽、穆迪唱反調，評級結果常和這些國際主要信評機構大相逕庭。例如對中、俄兩國的信用評級都超過美、英，還曾在一年內給中國企業156個AAA最高評級。更離譜的是，2011年溫州列車追撞事故後，大公國際給鐵道部的評級3A，還高於中國國家信用評級。像這樣一個缺乏公信力的評級機構，卻能在大陸信評界稱霸多時，只能說「愛國」魔力無人能擋。

當然，藉愛國而暴得虛名的還有清華大學國情研究院院長胡鞍鋼，他以「中國綜合國力全面超美論」而名噪一時，如今隨著中美貿易戰爆發、中興公司遭美國制裁，社會大眾終於認識到到兩國國力的巨大差距，憤怒錯愕之餘，胡鞍鋼成了眾矢之的，逾千名清華校友連署致函清華校長，批評其理論誤導國策，要求開除他。

胡鞍鋼的名聲變臭了，但「胡鞍鋼現象」是如何造成的？許多人把「厲害了，我的國！」歸責於他，但其實並不是胡鞍鋼創造了這些說法，而是當局需要這些說法，胡鞍鋼只不過去迎合罷了。就好像《假如我是真的》劇情中，李小璋最後身分被拆穿，遞送法庭受審時自辯：「我錯就錯在我是個假的，但假如我是真的呢？」

(中國時報)