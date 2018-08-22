貪汙案逆轉 起底綠色法官

2018年08月22日 04:10 中國時報 高源流

最高法院合議庭就前民進黨市議員謝明達貪汙案，日前自為判決，將歷審15位法官均判決有罪的案件，改判無罪，引發社會非議。再加上謝明達係民進黨謝長廷人馬，讓久失社會信賴的司法，再蒙上政治陰影。

法官不是神，也不是聖人。他們來自各式不同背景的家庭、族群，或者長期受到某些政治言論及經歷的影響，塑造成不同的思維，形成不同的心理傾向。法院採三級三審制，就是讓案件當事人能在不同背景、不同心證的法官間尋求救濟。

日前自為判決，改判謝明達無罪的最高法院承審法官，敢於做這樣的判決，自能說出及寫出一篇完整及合法的判決理由。但是，最高法院的法官輕忽了司法所維護的社會正義，不是法官講的正義，也不是被告一人的正義，而是我們整個社會期待的正義。

謝明達是民進黨裡的要角，渾身上下都具政治味。從最高法院這次判謝明達無罪之後，各方起底承審法官黃瑞華的政治立場，說黃瑞華過去的政治態度偏綠；有人更具體指稱，2006年時任宜蘭地院院長的黃瑞華曾主動投書媒體，質疑檢察官陳瑞仁就國務機要費案起訴陳水扁是違憲。

在這種情況下，黃瑞華若珍惜司法，自應在審判案件時，於獨立的空間內，有適度的政治警覺，追求自己的認事用法，如同皇后的貞操一般，經得起外界的任何挑戰或質疑。

謝明達的貪汙案，最高法院不同的法庭，曾經在97年、100年、105年三度撤銷二審原判決，裁定發回高等法院更審。理由幾乎都同是，高院的判決中，對於謝明達收受的220萬元匯款是否「絕非借款」，尚有諸多合理可疑存在。

最高法院歷次發回，高等法院不同法庭也一再就最高法院質疑的部分補足事證，再為有罪判決。案件回到最高法院之後，雖然依《刑事訴訟法》第398條之規定，最高法院可以自為判決，但是最高法院只能在免訴、不受理或不影響事實等情況下，才能自為判決。

謝明達收受的220萬元，究竟係單純借款或者為賄款，事實都還不明確，仍處於是否「絕非借款」，尚有諸多合理可疑存在的情況下，最高法院不選擇撤銷發回原判決，而自為無罪的判決，自有逾越權限，受質疑的空間。

再把法官黃瑞華過去顯現於外的政治傾向加再一起，最高法院不被染上綠色，很難。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)