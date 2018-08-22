2018年08月22日 04:10 中國時報 黃光國

由蔡英文總統提名的監察委員高涌誠、張武修，對台大校長遴選案經過半年多調查，提出了5點糾正。台大部分，高涌誠點名台大此次辦理校長遴選有重大瑕疵：在有管中閔簽名的被推薦文件上，「專兼任」一欄為空白，台大人事室身為遴委會幕僚角色，對管兼職顯然「知情卻沒有充分揭露」，人事室主任黃韻如還以單提供管中閔資料「對管不公平」為由不提供。

張武修直言，「如果當初充分揭露，今天就不會鬧出這麼多事。」高涌誠認為，管中閔未自我揭露，台大校方也未調查揭露，才造成一連串的風波。

高、張兩位監委的「糾正」案，很明顯地是雞蛋裡挑骨頭，只拿放大鏡檢視管中閔「簽名的文件」，而不管其他的校長候選人。如果台大人事室主任認為：所有的候選人對「專兼職」一欄都可填可不填，這是出自她當時基於行政裁量權所作的判斷，並非獨厚於管中閔。

至於管中閔是否違法兼職，高涌誠表示，以客觀事實而言，台灣大於2017年4月28日去函台大擬提名管中閔為獨立董事，並在5月17日經時任校長楊泮池核准兼任，沒有違法疑慮；不過管在台大函復，同意他兼任獨董、審計及薪酬委員會委員之前，就先以委員身分出席台灣大審計委員會和薪酬委員會，屬違法兼職。

這個案件很清楚地顯示：台大專任教師中請到營利事業兼職，大多是「先斬後奏」，這是行政作業的常態，也不是獨厚管中閔。綠營如果認為這樣的行政作業不妥，當然可以糾正。但是要這樣作，依照「法律不究既往」的原則，也得修改下一屆的校長遴選辦法。不能因為台大校長當選人是管中閔，就以「事後諸葛亮」的方式對付他。

針對校長遴選，高涌誠指台大不能以校園自治為由迴避責任，既然台大校長遴選有重大瑕疵，他個人認為「應該重啟遴選程序」。這兩位綠營監委說是要「糾正教育部」，他們的結論卻和綠營的訴求一致，根本就是要為教育部解套！媒體再問：監察院現在糾正教育部和台大，管中閔是否也有責任？高涌誠強調，管教授不是兼行政職教授，所以沒有《公務員服務法》的問題，「若有責任是台大教評會的事，不是我們的事」。

教育部和台大有過錯，管中閔遭殃！這是什麼道理？難怪這樣的「糾正案」提出之後，不僅台大不服氣，管中閔也只能引孟子的話：「三軍可奪帥也，匹夫不可奪志也！」為了「拔管」，憲法中的五權，已經動用了四權。面對這樣濫權的政府，除了訴諸個人的「修養」，還有什麼其他辦法？

（作者為國立台灣大學心理系主任）

(中國時報)