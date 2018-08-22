別忽視里長選舉

友善列印
中國時報

在今年九合一選舉中，一如往常都不會特別關注里長選舉。然而，里長的公職表現，其實和人民的公共生活品質，有最密切的直接關聯。所以，里長有沒有選對人，非常重要，不可輕忽。

在地方公職系譜中，里長由於位階很低，有心從政者多半不願屈就。因此，這個位子，不容易吸引眾多人品、學識、才幹兼備者競逐其位。不過，在全國各里中，倒也頗有極富熱誠、心思細密、認真負責，很有創意的里長。現在，年輕一輩的里長，更是充分利用網路中的社群媒體平台，強化和里民的互動效率。遇到里內大大小小的事情，隨時溝通討論。里長也成為全時服務，沒有上下班時間區隔的人民褓母。

按理說，里長這個位子，應該是有心從政者最好的歷練起點。可惜的是，大多數里長並無此圖；各政黨也沒有建立從里長到市議員，再到市府局處首長，乃至到市長的一條鞭人才培養制度。

於是，在我們的政治文化中，里長變成一個被特別區隔出來的地方公職。當然，只要做得好，一直連選連任，也是里民之福。但是，有才幹的九品芝麻官只安於其位，不願更上層樓，接受更大的挑戰與磨練、為更多民眾謀福利，其實是社會國家的損失。另一方面，也是阻礙了新血投入公職體系的意願與機會。

各政黨要扎根基層，建立人才自下而上的培訓制度，就應該重視里長選舉，並立刻盤點黨籍里長的年資與服務口碑。年邁而久居其位者，應鼓勵其交棒傳承給新一代的政治人才，退居幕後，輔導年輕人進入基層服務民眾。對於已有數任里長工作經驗，服務口碑卓著者，應鼓勵他們更上層樓，參與市議員或立委選舉。同時，對於已接受黨內政治教育訓練，深具潛力的年輕新生代，則要輔導他們投入里長選舉，爭取從基層開始磨練的機會。

此外，黨籍市議員和立委，平時就應在選區內密切合作，組成選民服務團隊。不要到了要選舉的時候，才把里長看成地方角頭，勤加拜會拉攏。這種政治資源的欠整合，正是政黨基層力量弱化的根本原因，到了選舉時才開始打組織戰，為時已晚。因為，民眾感覺里長所為，只跟里長個人表現有關，無法讓人將里長的服務與政黨的服務做聯結。

要解決這種在地方上感受不到政黨存在的問題，各黨就必須重視里長選舉的基層意義，而不該讓里長選舉成為任由地方人士自行操作的獨立化外體系。（作者中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)

監委也為政治服務

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。