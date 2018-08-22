2018年08月22日 04:10 中國時報 胡幼偉

在今年九合一選舉中，一如往常都不會特別關注里長選舉。然而，里長的公職表現，其實和人民的公共生活品質，有最密切的直接關聯。所以，里長有沒有選對人，非常重要，不可輕忽。

在地方公職系譜中，里長由於位階很低，有心從政者多半不願屈就。因此，這個位子，不容易吸引眾多人品、學識、才幹兼備者競逐其位。不過，在全國各里中，倒也頗有極富熱誠、心思細密、認真負責，很有創意的里長。現在，年輕一輩的里長，更是充分利用網路中的社群媒體平台，強化和里民的互動效率。遇到里內大大小小的事情，隨時溝通討論。里長也成為全時服務，沒有上下班時間區隔的人民褓母。

按理說，里長這個位子，應該是有心從政者最好的歷練起點。可惜的是，大多數里長並無此圖；各政黨也沒有建立從里長到市議員，再到市府局處首長，乃至到市長的一條鞭人才培養制度。

於是，在我們的政治文化中，里長變成一個被特別區隔出來的地方公職。當然，只要做得好，一直連選連任，也是里民之福。但是，有才幹的九品芝麻官只安於其位，不願更上層樓，接受更大的挑戰與磨練、為更多民眾謀福利，其實是社會國家的損失。另一方面，也是阻礙了新血投入公職體系的意願與機會。

各政黨要扎根基層，建立人才自下而上的培訓制度，就應該重視里長選舉，並立刻盤點黨籍里長的年資與服務口碑。年邁而久居其位者，應鼓勵其交棒傳承給新一代的政治人才，退居幕後，輔導年輕人進入基層服務民眾。對於已有數任里長工作經驗，服務口碑卓著者，應鼓勵他們更上層樓，參與市議員或立委選舉。同時，對於已接受黨內政治教育訓練，深具潛力的年輕新生代，則要輔導他們投入里長選舉，爭取從基層開始磨練的機會。

此外，黨籍市議員和立委，平時就應在選區內密切合作，組成選民服務團隊。不要到了要選舉的時候，才把里長看成地方角頭，勤加拜會拉攏。這種政治資源的欠整合，正是政黨基層力量弱化的根本原因，到了選舉時才開始打組織戰，為時已晚。因為，民眾感覺里長所為，只跟里長個人表現有關，無法讓人將里長的服務與政黨的服務做聯結。

要解決這種在地方上感受不到政黨存在的問題，各黨就必須重視里長選舉的基層意義，而不該讓里長選舉成為任由地方人士自行操作的獨立化外體系。（作者中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)