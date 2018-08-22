咕咕雞奏古典樂 雙琴俠 搞笑王

2018年08月22日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

以幽默手法演奏古典樂，由澳籍台裔小提琴家楊博堯（Brett Yang）與陳韋丞（Eddy Chen）共組的雙琴俠（TwoSet Violin）從2014年決定創團至今，已經在社交網站上累積33萬粉絲，最近他們用咕咕雞與小提琴合奏的約翰‧史特勞斯《藍色多瑙河華爾茲（雞版）》已經超過22萬次分享，1247萬次點閱，人氣破表。從街頭露宿拍影片到展開世界巡演，雙琴俠已經走出一片天。

「騎馬舞」啟發 拍片PO網大家樂

楊博堯說，「充滿樂趣與簡單的幽默感，讓古典樂跟大眾更親近，這也是我們想要走的目標，這不是犧牲，我們樂在其中。」

陳韋丞說，他們會用拍視頻影片作為表演的舞台，都是江南大叔「騎馬舞」的啟發，「基於好奇心，我們也來嘗試拍攝影片，完全自學，從外面看拍片好像很容易，實際上非常難，但我們做到了，而且做的還是搞笑版。」陳韋丞說，「對我們來說最難的部分就是4年前鼓足勇氣，把我們的視頻放到網上。」

創作靈感是從哪來？楊博堯說大部分靈感來自音樂家的日常，「比如說彩排會發生的事，和別人的對話等等，一有靈感就要趕快記下來，但也要和團隊一起討論，一切以打動人心為目的。」

名家合拍短片 今年行程繞地球跑

從無人認識到走遍世界巡演，也曾經跟陳銳、朗朗等知名音樂家合作拍攝短片，雙琴俠今年行程已經排到了紐約、赫爾辛基、柏林等地，就連澳洲環球唱片都想跟他們簽約發片。楊博堯表示，走一條不一樣的路，會有很多挫折，但支撐他們努力往前的動力就是對音樂的熱情，「練習是生活中唯一不變的事情，這是忘記一切不愉快的最好方式。」

(中國時報)