新北電競基地啟用 年底培育200人才

新北市府21日於三重區重新市場3樓成立全國第1個由地方政府設置的電競人才培育基地「新北電競基地」。（譚宇哲攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市府21日於三重區重新市場3樓成立全國第1個由地方政府設置的電競人才培育基地「新北電競基地」，除提供電競相關專業硬體設施提供玩家競賽、體驗，並透過產官學合作開辦9大類電競產業人才實務培育課程，預計今年底前培育、媒合200個電競產業人才就業。

新北電競基地啟用儀式21日上午由新北市長朱立倫主持，國內各家知名電競相關業者、前英雄聯盟電競代表隊閃電狼選手袁錦輝、六都電競爭霸戰新北代表隊選手、知名電競實況主小熊及電競愛好者們皆到場，熱鬧滾滾。

朱立倫表示，新北電競基地與產業界合作，規畫9大類電競產業人才實務培育課程，包括選手訓練、主播與賽評、電競遊戲產業講座、教練分析師訓練班、賽事規畫與行銷、直播主訓練、遊戲設計養成、電競節目企畫、電競影片剪輯等，也提供高品質電競體驗及安全環境，從娛樂到就業，讓青年朋友得到完整支持。

經發局工商企劃科長何國誠表示，新北電競基地面積約340坪，新北市府共斥資210萬規畫賽事區、體驗區、觀眾區，賽事區設有6對6電競比賽對戰空間，共12組電競桌機及設備，4個電競設備體驗區配備8組電競筆電及設備，觀眾區則可容納200人，其他還有導播台、主播室、製播網路機房等，配置可比擬國際賽水準。

何國誠說，新北電競基地將於9月起每周密集推出9大課程，開放學生、業餘選手以團體或個人名義申請，目標在今年底前培育200個電競產業人才。

威剛科技董事長陳立白說，電競是另一個兆元產業，除了人才培育外，新北電競基地也將成為電競產業交流的重要據點，透過多元產業交流，能更壯大電競產業生態圈，也希望2024年電競能列入奧運項目。

電競協會主任祕書余錦亮表示，近年國際上一連串電競賽事預計讓產業更加活絡，協會在全台也輔導了70所高中職學校，尤其輔導技職體系轉型，未來各縣市陸續成立電競基地，也可以讓學校跟基地結合，讓產業更活絡。

(中國時報)

咕咕雞奏古典樂 雙琴俠 搞笑王 印度獅吹小號 樂團逗樂萌娃

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。