新北電競基地啟用 年底培育200人才

2018年08月22日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市府21日於三重區重新市場3樓成立全國第1個由地方政府設置的電競人才培育基地「新北電競基地」，除提供電競相關專業硬體設施提供玩家競賽、體驗，並透過產官學合作開辦9大類電競產業人才實務培育課程，預計今年底前培育、媒合200個電競產業人才就業。

新北電競基地啟用儀式21日上午由新北市長朱立倫主持，國內各家知名電競相關業者、前英雄聯盟電競代表隊閃電狼選手袁錦輝、六都電競爭霸戰新北代表隊選手、知名電競實況主小熊及電競愛好者們皆到場，熱鬧滾滾。

朱立倫表示，新北電競基地與產業界合作，規畫9大類電競產業人才實務培育課程，包括選手訓練、主播與賽評、電競遊戲產業講座、教練分析師訓練班、賽事規畫與行銷、直播主訓練、遊戲設計養成、電競節目企畫、電競影片剪輯等，也提供高品質電競體驗及安全環境，從娛樂到就業，讓青年朋友得到完整支持。

經發局工商企劃科長何國誠表示，新北電競基地面積約340坪，新北市府共斥資210萬規畫賽事區、體驗區、觀眾區，賽事區設有6對6電競比賽對戰空間，共12組電競桌機及設備，4個電競設備體驗區配備8組電競筆電及設備，觀眾區則可容納200人，其他還有導播台、主播室、製播網路機房等，配置可比擬國際賽水準。

何國誠說，新北電競基地將於9月起每周密集推出9大課程，開放學生、業餘選手以團體或個人名義申請，目標在今年底前培育200個電競產業人才。

威剛科技董事長陳立白說，電競是另一個兆元產業，除了人才培育外，新北電競基地也將成為電競產業交流的重要據點，透過多元產業交流，能更壯大電競產業生態圈，也希望2024年電競能列入奧運項目。

電競協會主任祕書余錦亮表示，近年國際上一連串電競賽事預計讓產業更加活絡，協會在全台也輔導了70所高中職學校，尤其輔導技職體系轉型，未來各縣市陸續成立電競基地，也可以讓學校跟基地結合，讓產業更活絡。

(中國時報)