印度獅吹小號 樂團逗樂萌娃

來自日本的「音樂的繪本：動物樂園」音樂會的音樂家們正是如此，團員戴著可愛的動物頭套演奏音樂，希望把古典音樂的種子深植在萌娃心中。（意傑藝術提供）

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中國時報
／台北報導

什麼樣的音樂家願意把自己美美的臉蛋遮蓋起來，寧願被汗水蒸熱了雙眼，也要演奏給小朋友看？來自日本的「音樂的繪本：動物樂園」音樂會的音樂家們正是如此，團員戴著可愛的動物頭套演奏音樂，希望把古典音樂的種子深植在萌娃心中。

成軍17年，「音樂的繪本：動物樂園」音樂會即將再度訪台，創辦人兼製作人大塚治之表示，之所以帶著動物的頭套演出，是希望小朋友對音樂會印象深刻，長大後不但認識古典音樂，也會認識稀有動物，「可以跟過去的家庭回憶有所連結。」

「音樂的繪本：動物樂團」在日本已長紅多年，每年演出邀約超過百場，最初是為了保育動物而舉辦，這群來自日本東京交響樂團或是日本愛樂的音樂家們頭上戴著動物的面具頭套，下面穿燕尾服或是禮服，沒想到演出之後大受歡迎，才開始做固定演出。

考量小小樂迷的耐力與定性不夠，音樂會一開場就有小號手印度獅會用小號梳頭髮，伸懶腰；法國號手馬來貘上台就定位之後開始打瞌睡，指揮就會希望全場樂迷叫他「起床了！」就連上台的譜務都是五顏六色羽毛的大嘴鳥，現場沒有冷場。

大塚治之表示，每個動物頭套平均1.5公斤，設計寫實，希望小朋友來聽音樂會也可以感受到稀有動物的美學造型，但頭套很密實，「戴上去眼睛看不清，耳朵聽不清，汗如雨下，音樂的進行全靠記譜與現場即興功力表現。但結束後看見現場的小朋友要握手還要合照，會覺得很值得。」

(中國時報)

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