馬國不背巨債 取消陸資2計畫

2018年08月22日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

馬來西亞總理馬哈地21日在北京宣布，已取消陸資東海岸鐵路計畫及2項油氣管道計畫，總值逾223億美元（約台幣6847億元）。他說，原因是不希望讓國家背負巨債。

21日是馬哈地訪問大陸的最後一天。他向記者透露取消計畫的原因，「這都是因為（大陸）倒進太多錢，可是我們無力負擔，也無法償還，更因為馬來西亞此時此刻不需要這些建設」。馬哈地進一步指出，「中國國家主席習近平和總理李克強都理解取消背後的原因，也都表示接受」。

被點名取消的陸資計畫包括200億美元的東海岸鐵路以及2項價值23億美元的沙巴天然氣管道。至於由大陸承建，連接吉隆坡與新加坡的「新隆高鐵」，馬哈地則未提及。不過馬哈地曾在5月底宣布取消該計畫，理由是它「沒必要」，對國家經濟一無幫助，因此必須終止。

然而新加坡政府日前表態支持新隆高鐵，針對馬來西亞片面態度，新加坡政府已要求馬國政府透過外交管道闡明對高鐵計畫的立場。如果馬來西亞無法說服新加坡，可能引發衝突。

93歲的馬哈地今年成功當選總理後實現競選承諾，推翻多項被控貪腐的前任總理納吉布核定的建設，包括多宗大陸承建工程。但有分析指出，馬來西亞實際抗拒的是「一帶一路」背後的「新殖民主義」。

馬哈迪20日與李克強在北京人民大會堂見面後說，「我們不想要一種狀況，窮國因無法和富國競爭，而發生新版殖民主義」。

(中國時報)