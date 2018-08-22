馬國不背巨債 取消陸資2計畫

友善列印
中國時報
／綜合報導

馬來西亞總理馬哈地21日在北京宣布，已取消陸資東海岸鐵路計畫及2項油氣管道計畫，總值逾223億美元（約台幣6847億元）。他說，原因是不希望讓國家背負巨債。

21日是馬哈地訪問大陸的最後一天。他向記者透露取消計畫的原因，「這都是因為（大陸）倒進太多錢，可是我們無力負擔，也無法償還，更因為馬來西亞此時此刻不需要這些建設」。馬哈地進一步指出，「中國國家主席習近平和總理李克強都理解取消背後的原因，也都表示接受」。

被點名取消的陸資計畫包括200億美元的東海岸鐵路以及2項價值23億美元的沙巴天然氣管道。至於由大陸承建，連接吉隆坡與新加坡的「新隆高鐵」，馬哈地則未提及。不過馬哈地曾在5月底宣布取消該計畫，理由是它「沒必要」，對國家經濟一無幫助，因此必須終止。

然而新加坡政府日前表態支持新隆高鐵，針對馬來西亞片面態度，新加坡政府已要求馬國政府透過外交管道闡明對高鐵計畫的立場。如果馬來西亞無法說服新加坡，可能引發衝突。

93歲的馬哈地今年成功當選總理後實現競選承諾，推翻多項被控貪腐的前任總理納吉布核定的建設，包括多宗大陸承建工程。但有分析指出，馬來西亞實際抗拒的是「一帶一路」背後的「新殖民主義」。

馬哈迪20日與李克強在北京人民大會堂見面後說，「我們不想要一種狀況，窮國因無法和富國競爭，而發生新版殖民主義」。

(中國時報)

印度獅吹小號 樂團逗樂萌娃 中信銀行表現佳 國銀雙連霸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。