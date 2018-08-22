中信銀行表現佳 國銀雙連霸

中國信託商業銀行全球排名第151名。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國際知名財經專業期刊《The Banker》（銀行家）雜誌最新公布2018年全球一千大銀行，依第一類資本（Tier 1 Capital）排名，中國信託商業銀行全球排名第151名，較去（2017）年排名上升4名，除居國銀之冠，更連兩年成為臺灣銀行業表現最優之金融業者。

《The Banker》自1970年起評選全球一千大銀行，係以第一類資本為評選基礎，具高度專業性及公信力，根據今年公布的評選結果顯示，中國信託銀行今年第一類資本達95.93億美元，較去年增加13.44億美元，全球排名由去年第155名上升至第151名，是臺灣銀行業名次表現最優之業者，備受專業機構肯定。

中信銀行於1996年即以第一類資本8.93億美元、排名320名，入選《The Banker》全球一千大銀行名單。

另一方面，中國信託在品牌經營及金融專業傑出表現有口皆碑，不僅連續6年榮獲英國專業品牌價值研究機構Brand Finance「全球500大銀行品牌調查」評選為臺灣銀行業第一品牌，今年更獲IDC（國際數據資訊）「金融創新服務獎」評選為「亞洲最佳銀行」、《FinanceAsia》（亞洲金融）雜誌評選為「臺灣最佳銀行」等，今年已榮獲國內外119項獎項之殊榮。

除銀行業務表現亮眼，中信銀行母公司中國信託金融控股公司致力推動企業社會責任不遺餘力，今年不僅連續3年入選富時社會責任指數（FTSE4Good）新興市場指數成分股，亦獲得第14屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「公益推動組」及「教育推廣組」雙料首獎，並連續3年榮獲亞洲企業商會「亞洲企業社會責任獎」，顯示中國信託落實企業永續經營，持續積極回饋社會獲得高度認同。

(中國時報)

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