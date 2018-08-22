弟返演藝圈 Sandy說很難

2018年08月22日 04:10 中國時報 蕭雅玲 、林彥君 報導、林彥君

吳宗憲（左）日前開記者會道歉，兒子鹿希派在旁偷笑，引發網友抨擊。（資料照片）

張菲昨表示，吳宗憲面對鹿希派事件一定很心痛。

吳宗憲兒子鹿希派（本名吳睿軒）日前在IG揚言要炸掉北市府，引發軒然大波。大姊吳姍儒（Sandy）21日出席美妝記者會表示，事件發生後有念弟弟，「自己也剛出道沒幾年，第一次遇到這麼大的事情，也不太會安慰人，只能煎牛排給爸爸吃。」並透露弟弟這幾天被禁足，已買好機票準備回美國讀書。

記者會前一天Sandy和爸爸錄影到半夜，隔天爸爸又要進棚錄影，跟弟弟完全沒「沙盤推演」，全家看到弟弟沒經大腦的言論都很驚訝，媽媽責罵過弟弟，爸爸更是氣到沒吃飯，她認為「他就是做錯了，自己做的事自己承擔」，所以爸媽在罵弟弟時，她也沒餘地幫他說話。

她表示，事情發生後爸爸親上火線帶著弟弟道歉，並放重話要求弟弟退出演藝圈，未來是否會再返演藝圈？她表示：「很難吧！」至於弟弟疑似在記者會上偷笑，引發網友炮轟，她解釋：「弟弟是緊張到不知道該怎麼辦，才會以奇怪的幽默面對攝影機。」

張菲讚鹿希派有才華

張菲看到吳宗憲帶著兒子出面道歉，也給予危機處理100分的肯定，但他認為，「莫因寸朽而棄良材，這個孩子很不錯，很有才藝，口才也不輸給爸爸，有問必答、不結巴，長相也不錯。」若因這件事退出演藝圈，懲罰有點重。

他認為吳宗憲現在承受的壓力一定比兒子還大，相信鹿希派未來不會再犯同樣的錯，也感嘆星二代從小承受明星父母的壓力，其實本質都不壞，鹿希派只是向女朋友表現英雄主義，小孩調皮是難免，「吳宗憲在事件處理沒有袒護，還要兒子抓去關，說出口時心裡一定很痛！」

(中國時報)