張信哲「未來式」預算無上限

2018年08月22日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

張信哲21日在北京舉辦「未來式」世界巡迴演唱會發布會， 主辦單位IME娛樂獻上3項大禮，包括預算無上限的支票、3D-MAP全息影像聲光技術構造的世界地圖及全球播放「未來式」宣傳片，當張信哲親手揭開支票，秀出「無上限」時，他相當驚訝，「謝謝主辦方的誠意與魄力。」

張信哲在2016年宣布暫別演唱會舞台，如今休息近2年半，他滿載能量回歸大舞台，今年適逢出道30年，也是他第11套世界巡演，即將開跑，他感性表示：「音樂是我永不停止的原動力，讓我想嘗試更多的挑戰與突破。」並透露「『未來式』是一場無法預測的征途，更是一個約定，希望與大家攜手共創未來感音樂之旅。」

明年唱回台灣

他昨在現場也伴隨大家一同觀看「未來式」巡演概念VCR，他在影片中置身在多立方體和光影的未來世界，立方體甚至內含宇宙或海洋令他仰望，一切都充滿未知、期待，他說：「歡迎大家一起與我踏上夢想與追尋的旅途，繼續著你我的未完成。」

在發布會上，主辦方宣布「未來式」巡演宣傳片，將在紐約時代廣場、臺北小巨蛋、上海外灘、北京三里屯等全球標誌性廣告屏幕聯合播放。張信哲「未來式」世界巡迴演唱會將於10月13日在北京凱迪拉克中心首唱，預計明年唱回台灣。

(中國時報)