國二挨父巴掌 羅宏正失控

羅宏正個性沉穩嚴謹，但遇到「地雷」仍會爆炸。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪

羅宏正國小五年級起便進入國立台灣戲曲學院學習京劇，嚴謹的劇校求學過程，加上後來擔任SpeXial團長的責任感驅使，造就他始終保持「中規中矩」。最近他在單飛後的首部偶像劇《高校英雄傳》中，呈現翻桌、揍人等火爆一面，29歲的他說，現實中他幾乎沒有真的叛逆或失控過，但唯一一次例外，竟就是和父親發生肢體衝突！

羅宏正國二那年正值叛逆期，有一次學校校慶辦園遊會，也是住校的他每周一次回家的日子，他原本開心跟到學校擺攤的爸媽約好一起回家，後來爸媽卻臨時叫他自己搭車回家，他覺得委屈又生氣，故意跑去網咖玩到半夜12點，還不接父母電話，讓他們擔心焦急。

討厭被不守信用

一回家爸爸生氣問他去哪裡，但他愛理不理，「因為態度太差，爸爸就打了我一巴掌。那時好委屈，覺得你們怎麼不關心我為何不回家，而是直接指責我？」他被呼巴掌後，盛怒之下推了爸爸一下，父子倆就推拉了起來，最後爸爸撂下狠話：「翅膀硬了吼？你可以走沒關係！」並放話不要再養他，父子從那天起長達1年都沒說話。

他不好意思地說，當時他覺得好像被背叛、遺棄，現在只覺得好幼稚，他長大後才明白爸媽的辛苦，現在和爸媽的關係也很緊密。不過那件事影響他很深，直到現在，只要跟約定得不一樣、不守信用，他都會不高興，但他也苦笑說，正在學習接受這些人生的必然，「長大才發現，很多時候就是會跟說好的不一樣，特別是這行業，更常如此！」

(中國時報)

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