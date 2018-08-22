王淨出聲 小燕子變啄木鳥

2018年08月22日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

電影版《鬥魚》上映4天票房破千萬，主演出席慶祝活動，男主角林柏叡已經10刷，他坦言難免被和電視版「于皓」郭品超比較，但上映之後質疑的人變少，臉書更暴增5000位粉絲。

片中綽號「小燕子」的女主角王淨也看了9遍電影，表示在廳內聽到很多啜泣聲，成就感十足，但她不畏懼聽到網友負評，還聽到搞笑評語，有網友認為她的聲音特殊：「不是小燕子，是啄木鳥吧！」

片尾一幕林柏叡身負重傷，卻輕描淡寫對王淨說：「早餐掉了！」王淨看到後心酸落淚，不過有林柏叡粉絲打趣問：「主角光環呢？」讓他好氣又好笑。飾演「單子」的吳岳擎邀請之前共演情侶的江怡蓉看片，江怡蓉大讚他：「不說話比較帥。」讓他想朝「省話一哥」方向發展。

19歲虹茜冒白髮

飾演「紅豆」的虹茜被問是否有壓力，19歲的她發現頭上長出「第一根白髮」，邱宇辰則靠反派「豹哥」打出名號，粉絲團每天增加千人，他在片中壞事做盡，卻還有影迷對他說：「好希望你可以這樣對我。」他笑說：「原來大家口味這麼重！」

邱宇辰和林柏叡為催票房，再度開出破億祭品，2人承諾將「男男喇舌」，虹茜和王淨更加碼「女女吻」。

安以軒目前正和家人在泰國度假，得知票房後相當開心，希望趕緊回台慶功：「第一次身為聯合監製就能有這麼好的成績，謝謝大家支持優質電影，更期待能把《鬥魚》電影帶入整個華人市場，讓大家分享回憶當年的鬥魚魂。」電影全台熱映中。

(中國時報)