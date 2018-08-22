乾隆皇帝愛時尚 華人史上頭號鐘表迷

2018年08月22日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

《如懿傳》已上映，霍建華在劇中飾演文采風流的乾隆皇帝，與周迅有不少對手戲。（本報資料照片）

蘇富比10月中國藝術品秋拍的主拍品，即是乾隆官窯燒製的《乾隆洋彩透龍夾層玲瓏尊》。（蘇富比提供）

早在200多年前就為乾隆打造鐘表的雅克德羅（Jaquet Droz），以精緻製表工藝著稱。（Jaquet Droz提供）

9月佳士得紐約亞洲藝品拍賣會的主拍品，是乾隆皇帝收藏的西周時期《作寶彝簋》青銅器。（佳士得提供）

塵封在法國某閣樓鞋盒裡的《乾隆宮粉地洋彩鶴鹿同春如意瓶》，在法國蘇富比以1620萬歐元成交（約6億元台幣）。（蘇富比提供）

熱門陸劇《延禧攻略》、《如懿傳》接連上檔，故事背景以清高宗乾隆皇帝的後宮鬥爭和風流韻事為主，從劇中不難一窺乾隆皇帝的文治武功和生活品味，他不僅琴棋書畫樣樣精通，且熱愛中國文學、藝術和鐘表科技，他收藏的骨董和字畫，近來更在蘇富比、佳士得拍賣會上屢創新高價，更證明他的品味不凡。

愛表成癡 收藏逾3000件

在《延禧》劇中，乾隆不惜重金採購西洋鐘表，還常將鐘表賞賜給喜愛的大臣和妃嬪，如有280年歷史的雅克德羅（Jaquet Droz）即為乾隆打造不少做工精緻的琺瑯鐘，迄今還有不少作品陳列在故宮博物館裡，其中最為人稱道的是一座會寫字的機械人偶，迄今仍讓人覺得不可思議。

愛表成癡的乾隆後來還在宮中成立「做鐘處」，親自指揮研發鐘表工藝，據悉他總共擁有逾3000件的鐘表，可說是史上頭號「鐘表迷」。

品味不凡 拍品價格破億

在《延禧》裡，宮中大臣和后妃到處蒐羅骨董字畫討乾隆皇帝歡心，乾隆的藝術收藏豐富，而且品味不凡，是拍賣會屢創新高的主因。今年佳士得香港春拍，一只《清乾隆鬥彩加粉彩暗八仙纏枝蓮紋天球瓶》，最終以1.3億港元（5.2億元台幣）落槌，成為三大破億拍品之一。近來國際買家也開始對乾隆的藝術收藏感到興趣，今年6月，一只塵封在法國閣樓鞋盒裡的《乾隆宮粉地洋彩鶴鹿同春如意瓶》，在法國蘇富比以1620萬歐元成交（約6億元台幣），成為歷來最高成交的拍品。

不知是否為「延禧效應」之故，即將在10月登場的蘇富比中國藝術品秋拍，主拍品是一只《乾隆洋彩透龍夾層玲瓏尊》，為乾隆御窯督陶官唐英所製最巧奪天工瓷器之一。9月登場的佳士得紐約亞洲藝品拍賣會，也主推乾隆皇帝珍藏的《作寶彝簋》，為公元前11世紀西周時期的骨董銅器。

(中國時報)